Когда сеют редис в открытую почву: благоприятные дни

Редис стал символом весеннего урожая, ведь сходит очень быстро и не требует сложного ухода. Но не все знают, что редис можно выращивать не только весной – правильный выбор сорта и соблюдение простых правил позволят убирать урожай даже осенью.

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Как выбрать время для посева и какие дни считаются лучшими по лунному календарю – читайте в материале OBOZ.UA. Выбор соответствующего сорта, соблюдение правил посева, удачное место на участке и грамотное чередование культур – это поможет получить стабильный и качественный урожай.

Когда сеять редис

Сорта редиса делят на несколько групп: ранние, среднеспелые, поздние, подзимние и зимние.

Ранние сорта высевают в открытый грунт сразу, как только температура почвы достигнет +2 °C. Это обычно март или апрель, когда дневная температура воздуха поднимается до +15…+18 °C.

Среднеспелые сорта высевают в июне, но они чувствительны к длительному световому дню – растение может быстро перейти в стадию цветения.

Позднюю редиску сеют в августе или сентябре в зависимости от региона и погодных условий.

Подзимнюю редиску высевают в ноябре, перед наступлением заморозков, когда уж точно не ожидается потепление. Весной такая редиска сойдет первой и принесет большие плоды.

Весной редис можно сеять с марта по июнь.

Лунный календарь для посева редиса

Март (благоприятные дни): 23, 24, 27, 31;

(благоприятные дни): 23, 24, 27, 31; Неблагоприятные: 14, 28, 29, 30.

Апрель (благоприятные дни): 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25;

(благоприятные дни): 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25; Неблагоприятные: 13, 26, 27, 28.

Май (благоприятные дни): 1, 2, 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;

(благоприятные дни): 1, 2, 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30; Неблагоприятные: 12, 26, 27, 28.

Как сеять редис и что нужно знать

Редис лучше всего растет в суглинковой почве, но и в песчаном тоже дает урожай – правда, требует частого полива. Лучший результат будет на высоких грядках, подготовленных с осени: желательно, чтобы их высота превышала 20 см.

Перед посадкой землю нужно перекопать, разбить большие комки и внести перегной. Если грядка готовилась с осени, весной ее достаточно просто разрыхлить на 5 см и хорошо полить.

Редису нужен свет хотя бы в первой половине дня, поэтому место для него следует выбирать солнечный. В июне, напротив, желательно создать полутень, чтобы растение не вытягивалось и не шло в стрелку. Обязательно следует оградить грядку от сильного ветра.

Правила севооборота

Редис относится к крестоцветным, поэтому его не рекомендуется сажать после родственных культур: капусты, репы, горчицы, брюквы или кресс-салата. Чтобы избежать заболеваний, которые могут остаться в почве, редис лучше возвращать на то же место не раньше, чем через 3-4 года.

Лучшими предшественниками будут огурцы, кабачки, тыквы, картофель, помидоры, горох.

А в качестве соседей на грядке подойдут чеснок, лук, шпинат, морковь, бобовые, огурцы и помидоры.

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