Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Если вы хотите, чтобы куриные котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш кисломолочный творог, а также твердый тертый сыр, сырые овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram секретом приготовления и рецептом очень вкусных куриных котлет.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

сыр кисломолочный – 250 г

мука – 70 г

сметана – 70 г

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

специи: соль, перец – по вкусу

растительное масло

Способ приготовления:

1. Творог перетрите вилкой, смешайте его с куриным фаршем. Добавьте натертый на терке сыр, сметану, яйца, специи и муку. Вымешать до однородности.

2. Сковороду с маслом хорошо разогреть. Ложкой выкладывать фарш на сковороду, формируя ею котлетку. Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны к румяности.

3. Готовые котлетки сложить в кастрюлю, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Эти котлеты можно запекать в духовке на смазанном пергаменте при 80С 10-15 минут.

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