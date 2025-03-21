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Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Если вы хотите, чтобы куриные котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш кисломолочный творог, а также твердый тертый сыр, сырые овощи. 

Видео дня
Сочные котлеты из куриного фарша

Кулинар поделилась в Instagram секретом приготовления и рецептом очень вкусных куриных котлет.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • сыр кисломолочный – 250 г
  • мука – 70 г
  • сметана – 70 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Творог перетрите вилкой, смешайте его с куриным фаршем. Добавьте натертый на терке сыр, сметану, яйца, специи и муку. Вымешать до однородности.

Фарш для котлет

2. Сковороду с маслом хорошо разогреть. Ложкой выкладывать фарш на сковороду, формируя ею котлетку. Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны к румяности.

Приготовление котлет

3. Готовые котлетки сложить в кастрюлю, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Эти котлеты можно запекать в духовке на смазанном пергаменте при 80С 10-15 минут.

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