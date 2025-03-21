Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент
Если вы хотите, чтобы куриные котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш кисломолочный творог, а также твердый тертый сыр, сырые овощи.
Кулинар поделилась в Instagram секретом приготовления и рецептом очень вкусных куриных котлет.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- сыр кисломолочный – 250 г
- мука – 70 г
- сметана – 70 г
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Творог перетрите вилкой, смешайте его с куриным фаршем. Добавьте натертый на терке сыр, сметану, яйца, специи и муку. Вымешать до однородности.
2. Сковороду с маслом хорошо разогреть. Ложкой выкладывать фарш на сковороду, формируя ею котлетку. Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны к румяности.
3. Готовые котлетки сложить в кастрюлю, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Эти котлеты можно запекать в духовке на смазанном пергаменте при 80С 10-15 минут.
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