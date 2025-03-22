Оригинальный завтрак в виде мороженого: дети точно оценят

Бывает тяжело решить, что приготовить на завтрак. Это должно быть что-то полезное, вкусное, но также такое, на приготовление чего не нужно тратить много времени.

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При этом никому не хочется ежедневно есть кашу или хлопья, которые могут очень быстро надоесть. Кейси Мейджор-Банс, мама и писательница, недавно выпустившая The Big Book of Major Mum Hacks, предложила вариант завтрака, для приготовления которого понадобится менее 15 минут, пишет Express.

Она рассказала, как сделать вкусное и полезное мороженое, которое зарядит энергией утром и освежит. По ее словам, это быстрый и простой способ приготовить вкусный завтрак, который понравится и детям и взрослым.

Как приготовить полезное мороженое на завтрак

Вам понадобится:

Форма для леденцов

Ломтики арбуза

Черника

Киви

Йогурт.

Способ приготовления

1. Все, что вам сначала нужно сделать, это вынуть несколько форм для мороженого из мороженого.

2. Затем нарежьте арбуз и поместите его в кухонный комбайн. Взбейте, пока не получите арбузное пюре, и заполните форму для леденцов до половины.

3. Добавьте горсть черники в форму для мороженого, а затем снова поставьте в морозилку на 10 минут.

4. Пока фрукты замораживаются, нарежьте немного киви, а затем взбейте их в кухонном комбайне.

5. Когда время истечет, достаньте леденцы из морозильной камеры и добавьте сверху ложку йогурта, а также кусочек киви.

6. Покройте палочку леденца смесью йогурта и киви, а затем снова поставьте в морозилку. Всего через несколько часов леденцы будут готовы для здорового, но вкусного завтрака.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, что лучше есть на завтрак.

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