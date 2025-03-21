Как защититься от пауков в доме: это нужно сделать именно в марте

Хотя пик сезона пауков обычно приходится на осень, март знаменует критическое время, когда пауки начинают снова выходить из своих зимних тайников в поисках еды и убежища.

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Софи Торогуд, эксперт по борьбе с вредителями в Pest-Stop, призвала владельцев домов начать защищать их от пауков сейчас, прежде чем эти насекомые комфортно разместятся в ваших жилых помещениях. По ее словам, март – идеальное время, чтобы начать принимать профилактические меры, пишет Express.

Для этого она посоветовала простое чистящее средство с ароматом цитрусовых. "Пауков сильно отпугивает запах цитрусовых", – объяснила эксперт.

"Очищая подоконники, плинтусы и мебель средством с запахом лимона, вы не только поддерживаете свежесть в своем доме, но и извещаете пауков, что им следует держаться подальше", – сказала Торогуд.

Она также рекомендует закрыть любые щели вокруг окон и дверей, чтобы пауки не имели легкого входа.

"Закрытие основных точек входа, таких как щели под дверью, может значительно уменьшить вероятность того, что пауки проникнут внутрь", – сказала она.

Кроме этих профилактических мер, Софи предлагает поддерживать чистоту дома, особенно в углах и под мебелью, где любят прятаться пауки.

Регулярная уборка пылесосом помогает удалить не только пауков, но и их яйца, не давая новым поколениям приживаться.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что в системах пещер Ирландии нашли грибок, превращающий пауков в зомби. На основе морфологических и молекулярных доказательств было подтверждено, что паразит является новым видом.

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