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К iPhone 17 Air будут продавать дополнительную батарею: почему так

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
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К iPhone 17 Air будут продавать дополнительную батарею: почему так

Появление новых моделей iPhone всегда сопровождается волной ожиданий и многочисленных слухов. Технологический гигант Apple готовится представить очередное обновление своей линейки смартфонов уже этой осенью.

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Среди предполагаемых новинок обсуждается появление совершенно новой модели с уникальным дизайном. Однако ранние инсайды указывают на то, что стремление к чрезвычайной тонкости может повлиять на ключевые характеристики. В частности, появляются сообщения о потенциальных вызовах с автономностью устройства.

Согласно информации, опубликованной в платном отчете The Information, будущая модель Apple iPhone 17 Air может иметь характеристики аккумулятора, обеспечивающие "худшее" время работы по сравнению с предыдущими поколениями смартфонов Apple.

В отчете приводятся данные внутреннего тестирования Apple, которые, по имеющейся информации, свидетельствуют, что только примерно 60% до 70% пользователей iPhone 17 Air смогут использовать устройство в течение всего дня без необходимости дополнительной подзарядки. Для сравнения, в случае других моделей iPhone этот показатель, как утверждается, находится в пределах 80% до 90%, пишет издание MacRumors.

К iPhone 17 Air будут продавать дополнительную батарею: почему так

Такое потенциальное уменьшение продолжительности автономной работы частично объясняется тонким корпусом iPhone 17 Air. По слухам, его толщина составит всего 5,5 миллиметра, что сделает его самым тонким смартфоном, когда-либо выпущенным компанией Apple. Очевидно, что такие ультратонкие габариты могут ограничивать возможности установки аккумулятора большей емкости.

Для решения возможных проблем с автономностью отчет The Information указывает на планы Apple выпустить специальный аксессуар – чехол с интегрированной батареей. Этот чехол будет продаваться отдельно и сможет обеспечить дополнительное время работы устройства, когда это необходимо. Стоит отметить, что ранее Apple уже выпускала подобные аксессуары, в частности, чехлы-аккумуляторы для линейки iPhone 11 и портативный аккумулятор MagSafe Battery Pack для более поздних моделей.

Сообщается также, что в цепочке поставок Apple существует определенная неопределенность по поводу будущего спроса на iPhone 17 Air, поскольку это будет совершенно новая модель с уникальным форм-фактором. В результате согласно отчету, поставщики на начальном этапе выделяют лишь около 10% своих производственных мощностей, предназначенных для серии iPhone 17, именно на модель iPhone 17 Air.

Ожидается, что официальное представление линейки iPhone 17, включая модель Air, состоится в сентябре этого года.

OBOZ.UA ранее писал, что у iPhone кардинально изменится голосовой помощник Siri.

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