К iPhone 17 Air будут продавать дополнительную батарею: почему так

Появление новых моделей iPhone всегда сопровождается волной ожиданий и многочисленных слухов. Технологический гигант Apple готовится представить очередное обновление своей линейки смартфонов уже этой осенью.

Видео дня

Среди предполагаемых новинок обсуждается появление совершенно новой модели с уникальным дизайном. Однако ранние инсайды указывают на то, что стремление к чрезвычайной тонкости может повлиять на ключевые характеристики. В частности, появляются сообщения о потенциальных вызовах с автономностью устройства.

Согласно информации, опубликованной в платном отчете The Information, будущая модель Apple iPhone 17 Air может иметь характеристики аккумулятора, обеспечивающие "худшее" время работы по сравнению с предыдущими поколениями смартфонов Apple.

В отчете приводятся данные внутреннего тестирования Apple, которые, по имеющейся информации, свидетельствуют, что только примерно 60% до 70% пользователей iPhone 17 Air смогут использовать устройство в течение всего дня без необходимости дополнительной подзарядки. Для сравнения, в случае других моделей iPhone этот показатель, как утверждается, находится в пределах 80% до 90%, пишет издание MacRumors.

Такое потенциальное уменьшение продолжительности автономной работы частично объясняется тонким корпусом iPhone 17 Air. По слухам, его толщина составит всего 5,5 миллиметра, что сделает его самым тонким смартфоном, когда-либо выпущенным компанией Apple. Очевидно, что такие ультратонкие габариты могут ограничивать возможности установки аккумулятора большей емкости.

Для решения возможных проблем с автономностью отчет The Information указывает на планы Apple выпустить специальный аксессуар – чехол с интегрированной батареей. Этот чехол будет продаваться отдельно и сможет обеспечить дополнительное время работы устройства, когда это необходимо. Стоит отметить, что ранее Apple уже выпускала подобные аксессуары, в частности, чехлы-аккумуляторы для линейки iPhone 11 и портативный аккумулятор MagSafe Battery Pack для более поздних моделей.

Сообщается также, что в цепочке поставок Apple существует определенная неопределенность по поводу будущего спроса на iPhone 17 Air, поскольку это будет совершенно новая модель с уникальным форм-фактором. В результате согласно отчету, поставщики на начальном этапе выделяют лишь около 10% своих производственных мощностей, предназначенных для серии iPhone 17, именно на модель iPhone 17 Air.

Ожидается, что официальное представление линейки iPhone 17, включая модель Air, состоится в сентябре этого года.

OBOZ.UA ранее писал, что у iPhone кардинально изменится голосовой помощник Siri.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.