К картофелю, макаронам и любой каше: как приготовить сочное куриное филе на обед
Куриное филе – довольно диетическое и нежирное мясо. Но если использовать следующую технологию, продукт получится очень нежным и сочным. Для обеда именно то, что нужно.
Идея приготовления сочного куриного филе в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (9 marina frolova) в Instagram. Все нужно протушить прямо на сковороде.
Ингредиенты:
- филе куриное (половинки) – 2 шт.
- томаты черри – 250 г
- шпинат – 30 г замороженного или 1 пучок свежего
- чеснок – 2-3 зубочка
- крем-творог – 3 ст.л.
- специи по вкусу – соль, перец, копченая паприка, чесночная соль с травами
Способ приготовления:
1. На филе сделать перекрестные надрезы, но не до конца.
2. Натереть специями и обжарить на сковороде до золотистой корочки с двух сторон.
3. В том же масле обжарить измельченный чеснок.
4. Добавляем черри, шпинат и крем-сыр.
5. Перемешать лопаткой и окунуть предварительно обжаренную курочку в сковороду и тушить все вместе под крышкой на среднем огне примерно 10 минут.
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