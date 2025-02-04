К картофелю, макаронам и любой каше: как приготовить сочное куриное филе на обед

Куриное филе – довольно диетическое и нежирное мясо. Но если использовать следующую технологию, продукт получится очень нежным и сочным. Для обеда именно то, что нужно.

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Идея приготовления сочного куриного филе в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (9 marina frolova) в Instagram. Все нужно протушить прямо на сковороде.

Ингредиенты:

филе куриное (половинки) – 2 шт.

томаты черри – 250 г

шпинат – 30 г замороженного или 1 пучок свежего

чеснок – 2-3 зубочка

крем-творог – 3 ст.л.

специи по вкусу – соль, перец, копченая паприка, чесночная соль с травами

Способ приготовления:

1. На филе сделать перекрестные надрезы, но не до конца.

2. Натереть специями и обжарить на сковороде до золотистой корочки с двух сторон.

3. В том же масле обжарить измельченный чеснок.

4. Добавляем черри, шпинат и крем-сыр.

5. Перемешать лопаткой и окунуть предварительно обжаренную курочку в сковороду и тушить все вместе под крышкой на среднем огне примерно 10 минут.

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