Кабачковый блинчик с куриным фаршем и с сырной начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда
Если вы хотите приготовить сытное и при этом вкусное блюдо для перекуса или ленивого ужина, идеальной основой будут кабачки. Из них можно сделать вкусные блины, а также запеканки, пироги, даже тако.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кабачкового блина с куриным фаршем и сырной начинкой.
Ингредиенты:
- 1/2 шт. натертого кабачка
- 50 г куриного фарша
- 2 яйца
- 2 ст. л. муки
- соль и любимые специи
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте куриный фарш, яйца, муку, специи и перемешайте.
2. Вылейте тесто на сковороду и готовьте блин под крышкой с двух сторон.
3. Начинка: перебейте блендере творог, чеснок, укроп и специи.
4. Намажьте на теплый блинчик намазку, сложите его пополам, идеально с овощами или салатом!
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