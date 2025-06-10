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Кабачковый блинчик с куриным фаршем и с сырной начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
648
Кабачковый блинчик с куриным фаршем и с сырной начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда

Если вы хотите приготовить сытное и при этом вкусное блюдо для перекуса или ленивого ужина, идеальной основой будут кабачки. Из них можно сделать вкусные блины, а также запеканки, пироги, даже тако.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кабачкового блина с куриным фаршем и сырной начинкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1/2 шт. натертого кабачка
  • 50 г куриного фарша
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. муки
  • соль и любимые специи

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте куриный фарш, яйца, муку, специи и перемешайте.

Кабачковое тесто

2. Вылейте тесто на сковороду и готовьте блин под крышкой с двух сторон. 

Сколько жарить блин

3. Начинка: перебейте блендере творог, чеснок, укроп и специи. 

Сырная начинка

4. Намажьте на теплый блинчик намазку, сложите его пополам, идеально с овощами или салатом!

Готовое блюдо

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