Кабачковый блинчик с куриным фаршем и с сырной начинкой: рецепт сытного и очень вкусного блюда

Если вы хотите приготовить сытное и при этом вкусное блюдо для перекуса или ленивого ужина, идеальной основой будут кабачки. Из них можно сделать вкусные блины, а также запеканки, пироги, даже тако.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кабачкового блина с куриным фаршем и сырной начинкой.

Ингредиенты:

1/2 шт. натертого кабачка

50 г куриного фарша

2 яйца

2 ст. л. муки

соль и любимые специи

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте куриный фарш, яйца, муку, специи и перемешайте.

2. Вылейте тесто на сковороду и готовьте блин под крышкой с двух сторон.

3. Начинка: перебейте блендере творог, чеснок, укроп и специи.

4. Намажьте на теплый блинчик намазку, сложите его пополам, идеально с овощами или салатом!

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