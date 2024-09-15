Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян в тренде: эксперты назвали один из самых модных маникюров осени

Мода на ногте постоянно меняется. Каждый сезон приносит новые тренды и эксперименты с цветами, текстурами и формами.

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Одними из главных трендсеттеров в мире красоты остаются звезды. Недавно Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян продемонстрировали своим поклонникам новый маникюр, уже ставший сенсацией в мире красоты.

Кайли и Хлои – известны своей любовью к эстетике и безупречному виду. Они всегда следуют последним тенденциям и даже часто диктуют свои правила в мире моды и красоты. Вот почему каждый их образ и каждая деталь стиля моментально становятся предметом обсуждений и подражания.

Недавно инфлюэнсерки сделали схожий маникюр, который вскоре станет одним из самых актуальных трендов этой осенью. Благодаря своему уникальному дизайну и универсальности этот стиль ногтей легко подходит как для ежедневных образов, так и для праздничных событий.

И Кайли Дженнер, и Хлои Кардашьян выбрали нейтральный натуральный оттенок основания и дополнили его стразами, драгоценными камнями и каплями гель лака.

Текстурированный маникюр: новый тренд осени

В последнее время 3D-маникюр начал появляться все чаще и не только среди знаменитостей. Синди Рамирез-Фултон, основательница бренда Chillhouse и некоторые другие эксперты по красоте прогнозируют, что осенью текстурированные ногти станут одним из главных трендов, особенно если сочетать их с нейтральными оттенками.

Например, можно использовать пастельные или светло-розовые тона в качестве основы для создания рельефных узоров со стразами, металлическими акцентами или шипами. Такие ногти будут иметь свежий и современный вид, сохраняя при этом минималистичную элегантность.

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