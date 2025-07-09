Как будет выглядеть iPhone 17 Air - появилось новое видео

В сети опубликовали свежее видео, которое демонстрирует макет будущего iPhone 17 Air. Это одна из самых обсуждаемых моделей среди фанатов Apple, ведь ее обещают сделать самой тонкой за всю историю компании.

Видео дня

Ролик позволяет рассмотреть в деталях не только внешний вид, но и некоторые функциональные особенности гаджета. На основе предыдущих утечек и мнений экспертов формируется достаточно четкое представление о новинке. Презентация смартфона ожидается уже в сентябре этого года.

Главной особенностью iPhone 17 Air должен стать его невероятно тонкий корпус – всего 5,5 мм в самом тонком месте. Таким образом, он превзойдет даже iPhone 6, который держал рекорд с показателем 6,9 мм.

Как пишет MacRumors, известный аналитик Мин-Чи Куо отмечает, что достичь такого дизайна удалось за счет определенных технических компромиссов. В частности, ожидается, что устройство получит лишь одну основную камеру, один динамик и менее мощный чип A19, а не A19 Pro, как у старших моделей.

На видео заметно, что смартфон имеет изящный дизайн в пастельном цвете и широкий выступ камеры в форме таблетки. Устройство оборудовано 6,6-дюймовым дисплеем с функцией Dynamic Island. Также можно увидеть порт USB-C, кнопку действия, отдельную кнопку для управления камерой и только один динамик. Несмотря на упрощение в техническом оснащении, гаджет все еще имеет премиальный вид.

Еще одной новостью стало ожидаемое расширение функций MagSafe и увеличение оперативной памяти до 12 Гб. Это должно обеспечить стабильную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Для повышения автономности Apple, вероятно, представит дополнительный аксессуар — внешний чехол-батарею, который компенсирует скромные возможности встроенного аккумулятора.

Важным изменением станет и полный отказ от физического слота для SIM-карт. iPhone 17 Air, по данным инсайдеров, будет поддерживать исключительно технологию eSIM не только в США, но и во всем мире. Это подтверждает курс Apple на глобальную цифровизацию пользовательского опыта.

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