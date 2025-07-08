Как быстро избавиться от крыс в доме или саду: действенные советы

Крысы – нежелательные гости, которые могут нанести значительный ущерб вашей собственности и переносить болезни, представляющие серьезную угрозу для вашего здоровья.

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Поэтому крайне важно выявить любую проблему с вредителями как можно раньше. Джошуа Хьюстон, эксперт по борьбе с вредителями, раскрыл признаки, свидетельствующие о том, что вы можете бессознательно делить свой дом с крысами, помня, что они могут жить в полостях стен, крышах и даже быть под напольными досками или вашим садовым сараем, пишет Express.

Ключевым показателем заражения крысами является наличие помета. Если вы не заметили никакого помета, но все еще подозреваете наличие крыс, обратите внимание на движение в стенах и на крыше.

Учитывая их приверженность к человеческой пище, существует высокая вероятность того, что они могут проникнуть в ваши места хранения продуктов, если заражение не будет немедленно устранено.

Начните с осмотра вашего дома

Начните с тщательного осмотра вашей собственности, как внутри, так и снаружи, на наличие любых потенциальных точек проникновения.

Крысы и мыши могут пролезть сквозь удивительно маленькие щели, поэтому обращайте особое внимание на участки вокруг труб и под плинтусами.

Снаружи проверьте наличие трещин в стенах или пространства вокруг вентиляционных отверстий и дверных рам. Оценивая потенциальные пути доступа, также обратите внимание на все, что может привлекать вредителей.

Рассыпанный корм для птиц, переполненные контейнеры с мусором, оставленная без присмотра еда или беспорядок – все это может привлечь грызунов.

Принимайте профилактические меры

Как только вы определите слабые места, сделайте свою собственность менее привлекательной, перекрыв доступ к еде, воде и безопасных тайников – трех вещей, от которых зависит выживание грызунов.

Начните с хранения всех сухих продуктов и продуктов питания в герметичных контейнерах с крышками и отремонтируйте любые протечки труб или источники стоячей воды как внутри, так и снаружи.

В вашем саду обрежьте густой плющ или разросшиеся растения возле кирпичной кладки, которые могут обеспечить грызунам путь к вашему дому.

Выберите подходящие методы контроля

Многие крысы и мыши развили устойчивость к определенным родентицидам, поэтому избегайте бромадиолона и дифенакума.

Выберите надежный родентицид, содержащий бродифакум; мощный раствор требует только одной подпитки для эффективности, что повышает шансы на успешную борьбу с вредителями, одновременно гарантируя безопасность детей, домашних животных и видов, на которые он не направлен.

Ловушки или приманки

Когда дело доходит до установки ловушек или приманок, помните, что грызуны, особенно крысы, являются по своей природе осторожными существами и могут избегать новых элементов в своем окружении.

Чтобы повысить эффективность, размещайте неустановленные ловушки или приманки минимум на 48 часов.

Как только вы хорошо поймете их схемы движения, разместите приманки, наполненные зерном, непосредственно вдоль их полос движения, у входов в норы или там, где вы заметили помет или следы от размазывания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как спасти свой дом от крыс.

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