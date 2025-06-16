Как спасти свой дом от крыс: понадобится простая проверка

Крысы обычно пытаются попасть в дома в летние месяцы из-за лучшего доступа к еде, укрытия и наличия воды. Когда мы обедаем на свежем воздухе в летние месяцы и оставляем окна и двери открытыми, мы можем заманить их внутрь, даже не осознавая этого – в конце концов, мы обеспечиваем множество источников пищи и доступные места для гнездования, которые они просто обожают.

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Однако, простая проверка вашей собственности может предотвратить их проникновение внутрь. Вы можете не знать, но они могут пролезть во всевозможные крошечные щели. Лоренс Барнард, руководитель регионального бизнеса и специалист по борьбе с вредителями объяснил, что крысы легко проникают в наши дома, пишет Express.

"Крысы удивительно ловко находят точки входа в дома и могут пролезть сквозь отверстия диаметром до 2 см. Они часто проникают через щели под дверью или вокруг коммуникационных труб, используя даже самые маленькие пространства", – сказал он.

Поврежденные водосточные трубы и подземные канализационные системы являются еще одним распространенным путем проникновения, поскольку крысы могут преодолевать большие расстояния по этим скрытым путям, прежде чем оказаться внутри зданий. Трещины в стенах или фундаментах могут казаться незначительными, но грызуны могут легко прогрызть их шире, чтобы создать подходящий вход.

Вот почему тщательный уход за домом, особенно герметизация потенциальных точек проникновения, имеет решающее значение для предотвращения заражения.

Простой способ решить эту проблему – проверить свою собственность и загерметизировать любые потенциальные точки проникновения. Чтобы должным образом заполнить любые щели или трещины, следует сосредоточиться на поиске потенциальных отверстий.

Тогда вы можете использовать прочные материалы, такие как стальная вата или герметик, чтобы заполнить небольшие отверстия. Более крупные щели можно заполнить более прочными барьерами, такими как сетка или ткань для фурнитуры.

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