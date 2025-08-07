Как бюджетно отдохнуть в Испании: советы туристам

По сравнению с большинством стран Западной Европы, Испания выгодно отличается доступностью для кошелька. Благодаря низким ценам на продукты и возможности найти бюджетное жилье за пределами мегаполисов и курортных зон, путешествие в Испанию не обязательно должно быть дорогим.

Почти 5000 километров побережья, многочисленные природные парки, а также исторические города – все это часто можно увидеть бесплатно. Если же вас интересует культурная программа, в Испании действуют дни свободного входа в музеи, что позволяет сэкономить без ущерба для впечатлений. Как бюджетно отдохнуть в Испании, рассказало издание LonelyPlanet.

Выбирайте менее известные регионы

Испания – страна с большим количеством живописных деревень и спокойных горных маршрутов. Впрочем, не обязательно отправляться далеко, чтобы избежать толпы. Вместо Мадрида, Барселоны или Ибицы выберите средние города вроде Валенсии или Бильбао, или менее населенные регионы, такие как Эстремадура или Арагон. Там меньше туристов, особенно в высокий сезон, а цены – ощутимо ниже.

Бесплатные пешеходные экскурсии

Во многих испанских городах работают гиды, которые проводят бесплатные пешеходные экскурсии. Это хорошая возможность ознакомиться с городом, его историей и атмосферой без предварительных затрат. Стоит иметь в виду, что чаевые в конце тура обычно ожидаются.

Путешествуйте в несезон

Дешевле всего путешествовать в Испанию в прохладные месяцы – январь и февраль. После праздников туристов значительно меньше, а погода хоть и прохладная, но все же часто позволяет наслаждаться солнцем на открытых террасах. Также в этот период цены на жилье и авиабилеты значительно ниже.

Имейте наличные на всякий случай

В большинстве мест в Испании удобно рассчитываться карточкой, однако в сельской местности, на рынках или в небольших заведениях иногда нужны наличные. Оптимальная сумма – от 20 до 30 евро. Хранить больше не стоит – карманные кражи на общественном транспорте и в туристических зонах случаются довольно часто.

Выбирайте общественный транспорт

Если вы путешествуете с небольшим чемоданом, добраться из аэропорта до центра города самостоятельно – вполне реально. В Барселоне удобный Aerobus останавливается на площади Каталонии, а в Мадриде можно воспользоваться метро, хотя, возможно, придется сделать пересадку. Это позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с трансферами или такси.

Останавливайтесь в хостелах

Хостелы – распространенный и выгодный вариант проживания по всей Испании. В крупных городах цены выше, однако в регионах и на маршруте Камино де Сантьяго можно найти доступные альберге – хостелы для пилигримов. В туристических городах лучше избегать периодов проведения крупных событий – концертов, фестивалей, марафонов, – ведь цены на жилье значительно возрастают.

Кемпинги – недорого и живописно

Испания имеет 16 национальных парков и сотни меньших природных зон. Кемпинги можно найти как на побережье, так и в горах. Они варьируются от минималистичных до современных кемпинг-курортов с душем и рестораном. Есть удобные бунгало и глэмпинг-палатки для тех, кто путешествует без своего снаряжения.

Воспользуйтесь днями бесплатного входа

Культурное наследие Испании – огромное. От музеев классического искусства до современной архитектуры, от этнографических выставок до модных центров – здесь найдется что-то для каждого. Многие музеи имеют дни или часы бесплатного входа. Стоит проверить расписание заранее и подстроить маршрут соответственно.

Бесплатные достопримечательности

Даже в туристических городах Испании много достопримечательностей можно увидеть просто прогуливаясь. В Барселоне можно зайти в El Born Centre de Cultura i Memòria, где прямо под крышей старого рынка хранятся руины римского города. В Севилье каждый вечер проводят бесплатные фламенко-выступления в La Carbonería.

Избегайте туристических проездных

Общественный транспорт в Испании – чистый, доступный и удобный. Часто выгоднее покупать одноразовые билеты, чем инвестировать в туристические безлимитные карты. Многие города оказываются более пригодными для пешеходных прогулок, чем кажется на первый взгляд. Также стоит следить за акционными предложениями и пакетами для локальных путешествий, например, дневные туры на лыжи из Барселоны с включенным проездом и ски-пасом.

Однодневные туры

Вместо аренды авто стоит рассмотреть вариант однодневного тура. Это удобно, если хотите посетить винодельческий регион или добраться до пляжа, расположенного подальше от города. Хотя такие туры не всегда дешевые, они экономят время и силы.

Пикники – экономно и по-испански

В ресторанах цены могут колебаться, но совсем не обязательно есть вне дома каждый день. Испанцы часто берут с собой еду в парки или на пляж. В местных супермаркетах можно найти все необходимое: хамон, сыры, фрукты, снеки и доступное вино или пиво. Это не только бюджетно, но и очень атмосферно.

Приблизительные расходы

Средние ежедневные расходы в Испании на одного человека составляют 150–200 евро. Ночь в хостеле обойдется в 20–30 евро, в апартаментах – от 80. Билеты на транспорт стоят в среднем 1,50–3 евро. Чашка кофе – от 1 до 3 евро, ужин на двоих – 24–50 евро. Вход в музей – от 15 до 20 евро, но часто можно попасть бесплатно.

