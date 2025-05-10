Как долго варить яйца для идеальной серединки: таблица приготовления

Яйца – один из самых универсальных продуктов на кухне, но варить их правильно удается не всем. Идеальная серединка – не случайность, а результат точного времени приготовления. Кому-то по вкусу жидкий желток, кто-то любит его полностью застывшим, и в каждом случае важна точность до минуты.

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Редакция FoodOboz делится простой таблицей варки, которая обьясняет, сколько именно держать яйца в кипящей воде. Даже начинающим кулинарам удастся приготовить яйца именно так, как они любят.

Идеально сваренное яйцо – это не искусство, а точная наука.

Таблица варки яиц:

4 минуты – белок едва схватился, желток полностью жидкий.

5 минут – белок мягкий, желток жидкий и начинает густеть по краям.

6 минут – белок более плотный, желток густой, но еще редкий в центре.

7 минут – желток полужидкий, кремовый, идеальный для бутербродов.

8 минут – белок жесткий, желток мягкий, но уже держит форму.

9 минут – желток полностью вскочил, оставаясь чуть-чуть нежным.

10 минут – полностью вареное яйцо с нежным желтым желтком.

11 минут – желток плотный, суховатый по краям.

12 минут – полностью жесткий желток с однородной текстурой.

13 минут – плотный сухой желток, белок плотно охватывает желток.

14 минут – очень плотный желток, желтый, без зеленого ободка.

15 минут – полностью проваренное яйцо, желток немного хрупкий.

Полезные советы:

1. Лучше доставать яйца из холодильника заранее – так они не треснут в горячей воде.

2. Чтобы легко чистить, после варки опустите их в ледяную воду.

3. Не переваривайте, иначе желток станет зеленоватым и горьковатым по вкусу.

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