Как естественным путем отпугнуть мух от дома: интересный способ

Присутствие мух в вашем доме — это не просто раздражающий отвлекающий фактор, они могут быть признаком более глубоких проблем и даже нести потенциальную угрозу здоровью.

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Повышение температуры воздуха ускоряет их развитие, позволяя мухам быстрее переходить этап от яйца до взрослой особи в теплой среде. Однако, консультант по вопросам быта Банми Скотт опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, как использование двух кухонных ингредиентов "естественным образом держало мух подальше" от ее дома.

Как оказалось, мухи и насекомые ненавидят запах гвоздики и лимона вместе, поэтому это их отпугивает.

"С более теплой погодой появляется больше мух и насекомых. Это естественный способ отпугнуть их. Для этого на половинку лимона положите гвоздику", – объяснила она.

Такой отпугиватель стоит разместить у дверей в дом, на подоконниках и т.д. Это спасет вам от нашествия надоедливых насекомых.

"Насекомых привлекает запах. Поэтому если вы оставите еду рядом, они прилетят ее искать. Если вокруг валяются остатки продуктов, или если у вас есть домашние животные или что-то вонючее, гниющее, что-то подобное... мухи это найдут".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какое растение посадить во дворе или в саду, чтобы отпугнуть мух и комаров.

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