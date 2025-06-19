Какое растение посадить во дворе или в саду, чтобы отпугнуть мух и комаров

Пышный зеленый сад летом - одно из лучших зрелищ для любого владельца частного дома. Однако, присутствие мух и комаров иногда может испортить все.

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Но эксперт Мануэла Виллболд для блога "Зеленая жизнь" посоветовала посадить в вашем саду растение, которое будет отпугивать всех комаров и мух. Она имела в виду базилик.

Посадите его в своем саду или во дворе, и вы забудете об этих надоедливых насекомых.

Базилик - одна из популярных трав, которая является классикой в летней кулинарии. Растение требует много солнца и тепла, но базилик можно выращивать в помещении у южного окна для удобства. Существует много разновидностей базилика, которые добавляют различных оттенков вкуса благодаря эссенциям цитрусовых, лакрицы, корицы и специй.

Эксперты утверждают, что сильный аромат и натуральные масла, содержащиеся в базилике и различных других травах, часто используются для отпугивания обычных домашних вредителей.

Большинство трав с сильным содержанием масла и ароматом обладают определенными репеллентными свойствами. От мелких комаров, которые живут в почве горшечных растений, также можно избавиться, добавив немного сушеного базилика в почву.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от надоедливых мух в доме.

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