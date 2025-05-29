Как избавиться от надоедливых мух в доме: помогут два ингредиента

От домашних мух трудно избавиться, но их не следует игнорировать, несмотря на их так называемую безобидность на первый взгляд. Многие не осознают, что эти вредители могут переносить серьезные заболевания, создавая реальную угрозу здоровью людей в их домах.

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К счастью, существует простая и недорогая ловушка, которую вы можете сделать из предметов, которые уже есть на вашей кухне, чтобы избавиться от них навсегда, пишет OBOZ.UA.

Лучший способ – это наполнить миску уксусом и мыльной водой. Положите сверху полиэтиленовую пленку с проколами. Запах привлечет мух и заставит их застрять в жидкости.

Мух привлекает запах уксусной кислоты, которая присутствует в уксусе. Этот метод также работает с яблочным уксусом. Однако, лучшей приманкой для отлова комнатных мух являются спелые фрукты, такие как яблоки, персики, бананы или мед.

А чтобы приманить их на улице, смешайте обрезки гниющего мяса, такого как рыба или курица, с сахаром или медом. В помещении лучшей приманкой все же будут спелые фрукты или мед.

Мухи также не любят аромат корицы, лаванды и лемонграсса. Разместите свечи или комнатные растения с этими ароматами в местах, где вы хотите отпугнуть мух, таких как окна, двери или патио.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие растения поставить в доме, чтобы отпугнуть мух.

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