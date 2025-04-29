Какие растения поставить в доме, чтобы отпугнуть мух: интересные советы

Теплая погода ассоциируется у нас с длинными солнечными днями в саду с барбекю и, что менее волшебно, с насекомыми, которые вторгаются в наш дом.

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Если вы страдаете от мух и других насекомых, то вам повезло, потому что эксперт по борьбе с вредителями Джонатан Николлс из HomeHow.co.uk поделился своими лучшими советами относительно того, как остановить влетающих в ваше жилище вредителей, пишет Express.

Один из советов Джонатана не только будет препятствовать проникновению насекомых в вашу собственность, но и может придать яркости вашему дому. Он рекомендует сажать в горшки вокруг двери и окон определенные растения, которые отпугивают насекомых.

"Попробуйте лаванду, бархатцы и настурцию, а также такие травы, как базилик, розмарин, шалфей и мелисса, природно содержащая цитронеллу", – сказал он.

"В вашем доме будет не только привлекательное средство от насекомых, но и очень приятный аромат. Вы также будете иметь свежие травы для своей кухни", – добавил эксперт.

Кроме их посадки важно пытаться держать двери и окна закрытыми, где это возможно. Если слишком жарко, чтобы держать дом закрытым, подумайте об инвестировании в москитные сетки для дверей и окон, которые остановят насекомых.

Еще один способ свести к минимуму насекомых – перенести урны для мусора на открытом воздухе подальше от дома. Если пространство ограничено, подумайте об урне для хранения, которая обеспечит дополнительный уровень защиты от насекомых.

Выходящие из мусорных баков запахи могут привлекать мух и других насекомых на довольно большом расстоянии.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отпугнуть муравьев от сада.

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