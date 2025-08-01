Как готовить цветную капусту, чтобы была хрустящая и вкусная: варить не придется
Пресная и размокшая цветная капуста мгновенно испортит любое блюдо, но есть простой и вкусный способ сделать ее гораздо вкуснее.
Элфи Штайнер, также известный как @alfie_cooks в TikTok, недавно поделился своим "любимым" способом приготовления цветной капусты. Он предлагает обмакнуть соцветия капусты в кляр, запанировать, а затем запекать в духовке.
Ингредиенты:
- одна головка цветной капусты, разрезанная на соцветия
- 100 г муки
- 50 г кукурузного крахмала
- Две столовые ложки чесночного порошка
- Одна столовая ложка пасты кочуджан
- 170 мл овсяного молока, смешанного с двумя чайными ложками лимонного сока или яблочного уксуса
- 100 г панировочных сухарей
- Соль и перец.
Для соуса
- Четыре столовые ложки майонеза
- Одна столовая ложка пасты кочуджан
- Одна столовая ложка агавы или меда
- Один зубчик чеснока, измельченный
- Одна столовая ложка воды (для разведения)
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 220 градусов и разделите цветную капусту на соцветия.
Для теста смешайте в миске муку, кукурузный крахмал, одну столовую ложку чесночного порошка, кочудхан, овсяное молоко, лимонный сок, соль и перец. Хорошо взбейте венчиком до консистенции теста для блинов.
В отдельной миске добавьте панировочные сухари панко, приправив солью, перцем и другой столовой ложкой чесночного порошка.
Смешайте цветную капусту с тестом, затем добавьте к сухарям, чтобы полностью покрыть. Равномерно распределите на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте 25-30 минут или до полной готовности.
Тем временем в миске смешайте ингредиенты для соуса.
Выньте цветную капусту из духовки, затем перемешайте с соусом. Поставьте обратно в духовку еще на две минуты, чтобы соус впитался.
Подавайте с соусом и наслаждайтесь.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить цветную капусту в духовке.
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