Как готовить цветную капусту, чтобы была хрустящая и вкусная: варить не придется

Пресная и размокшая цветная капуста мгновенно испортит любое блюдо, но есть простой и вкусный способ сделать ее гораздо вкуснее.

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Элфи Штайнер, также известный как @alfie_cooks в TikTok, недавно поделился своим "любимым" способом приготовления цветной капусты. Он предлагает обмакнуть соцветия капусты в кляр, запанировать, а затем запекать в духовке.

Ингредиенты:

одна головка цветной капусты, разрезанная на соцветия

100 г муки

50 г кукурузного крахмала

Две столовые ложки чесночного порошка

Одна столовая ложка пасты кочуджан

170 мл овсяного молока, смешанного с двумя чайными ложками лимонного сока или яблочного уксуса

100 г панировочных сухарей

Соль и перец.

Для соуса

Четыре столовые ложки майонеза

Одна столовая ложка пасты кочуджан

Одна столовая ложка агавы или меда

Один зубчик чеснока, измельченный

Одна столовая ложка воды (для разведения)

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 220 градусов и разделите цветную капусту на соцветия.

Для теста смешайте в миске муку, кукурузный крахмал, одну столовую ложку чесночного порошка, кочудхан, овсяное молоко, лимонный сок, соль и перец. Хорошо взбейте венчиком до консистенции теста для блинов.

В отдельной миске добавьте панировочные сухари панко, приправив солью, перцем и другой столовой ложкой чесночного порошка.

Смешайте цветную капусту с тестом, затем добавьте к сухарям, чтобы полностью покрыть. Равномерно распределите на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте 25-30 минут или до полной готовности.

Тем временем в миске смешайте ингредиенты для соуса.

Выньте цветную капусту из духовки, затем перемешайте с соусом. Поставьте обратно в духовку еще на две минуты, чтобы соус впитался.

Подавайте с соусом и наслаждайтесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить цветную капусту в духовке.

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