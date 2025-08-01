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Как готовить цветную капусту, чтобы была хрустящая и вкусная: варить не придется

OBOZ.UA
NewsLife
1 минута
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Как готовить цветную капусту, чтобы была хрустящая и вкусная: варить не придется

Пресная и размокшая цветная капуста мгновенно испортит любое блюдо, но есть простой и вкусный способ сделать ее гораздо вкуснее.

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Элфи Штайнер, также известный как @alfie_cooks в TikTok, недавно поделился своим "любимым" способом приготовления цветной капусты. Он предлагает обмакнуть соцветия капусты в кляр, запанировать, а затем запекать в духовке.

Ингредиенты:

  • одна головка цветной капусты, разрезанная на соцветия
  • 100 г муки
  • 50 г кукурузного крахмала
  • Две столовые ложки чесночного порошка
  • Одна столовая ложка пасты кочуджан
  • 170 мл овсяного молока, смешанного с двумя чайными ложками лимонного сока или яблочного уксуса
  • 100 г панировочных сухарей
  • Соль и перец.

Для соуса

  • Четыре столовые ложки майонеза
  • Одна столовая ложка пасты кочуджан
  • Одна столовая ложка агавы или меда
  • Один зубчик чеснока, измельченный
  • Одна столовая ложка воды (для разведения)

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 220 градусов и разделите цветную капусту на соцветия.

Для теста смешайте в миске муку, кукурузный крахмал, одну столовую ложку чесночного порошка, кочудхан, овсяное молоко, лимонный сок, соль и перец. Хорошо взбейте венчиком до консистенции теста для блинов.

В отдельной миске добавьте панировочные сухари панко, приправив солью, перцем и другой столовой ложкой чесночного порошка.

Смешайте цветную капусту с тестом, затем добавьте к сухарям, чтобы полностью покрыть. Равномерно распределите на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте 25-30 минут или до полной готовности.

Тем временем в миске смешайте ингредиенты для соуса.

Выньте цветную капусту из духовки, затем перемешайте с соусом. Поставьте обратно в духовку еще на две минуты, чтобы соус впитался.

Подавайте с соусом и наслаждайтесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить цветную капусту в духовке.

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