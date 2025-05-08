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Как хлеб в фарше влияет на структуру и вкус котлет: развеиваем миф и делимся наилучшим рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Как хлеб в фарше влияет на структуру и вкус котлет: развеиваем миф и делимся наилучшим рецептом

Для того, чтобы домашние котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в фарш не хлеб, а тертые овощи, сыр, лук. А вот хлеб может "забить" котлеты и вкус мяса в них может практически не чувствоваться. Но, если вы готовите котлеты из свинины, в таком случаи можно добавить белую булку, чтобы котлеты не были слишком жирными. 

Видео дня
Хлеб для приготовления котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет из свиного фарша, с луком и белым хлебом. 

Рецепт котлет

Ингредиенты

  • Свиной фарш – 1 кг
  • Белый хлеб – 4/5 шт. 
  • Лук – 2 шт. 
  • Молоко – 100 мл
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • Сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Хлеб залейте молоком и оставьте на 5 минут. После натрите этот же хлеб на терку.

Основа для котлет

2. Добавьте мясной фарш, тертый лук, специи и хорошо перемешайте.

Фарш со специями

3. Сформируйте, пожарьте котлеты.

Как правильно жарить котлеты

4. После выложите их в сковороду, добавьте масло, немного воды и протушите под крышкой.

Готовые котлеты

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