Как хлеб в фарше влияет на структуру и вкус котлет: развеиваем миф и делимся наилучшим рецептом

Для того, чтобы домашние котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в фарш не хлеб, а тертые овощи, сыр, лук. А вот хлеб может "забить" котлеты и вкус мяса в них может практически не чувствоваться. Но, если вы готовите котлеты из свинины, в таком случаи можно добавить белую булку, чтобы котлеты не были слишком жирными.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет из свиного фарша, с луком и белым хлебом.

Ингредиенты

Свиной фарш – 1 кг

Белый хлеб – 4/5 шт.

Лук – 2 шт.

Молоко – 100 мл

Соль, черный перец – по вкусу

Сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Хлеб залейте молоком и оставьте на 5 минут. После натрите этот же хлеб на терку.

2. Добавьте мясной фарш, тертый лук, специи и хорошо перемешайте.

3. Сформируйте, пожарьте котлеты.

4. После выложите их в сковороду, добавьте масло, немного воды и протушите под крышкой.

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