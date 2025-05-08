Как хлеб в фарше влияет на структуру и вкус котлет: развеиваем миф и делимся наилучшим рецептом
Для того, чтобы домашние котлеты были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в фарш не хлеб, а тертые овощи, сыр, лук. А вот хлеб может "забить" котлеты и вкус мяса в них может практически не чувствоваться. Но, если вы готовите котлеты из свинины, в таком случаи можно добавить белую булку, чтобы котлеты не были слишком жирными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет из свиного фарша, с луком и белым хлебом.
Ингредиенты
- Свиной фарш – 1 кг
- Белый хлеб – 4/5 шт.
- Лук – 2 шт.
- Молоко – 100 мл
- Соль, черный перец – по вкусу
- Сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Хлеб залейте молоком и оставьте на 5 минут. После натрите этот же хлеб на терку.
2. Добавьте мясной фарш, тертый лук, специи и хорошо перемешайте.
3. Сформируйте, пожарьте котлеты.
4. После выложите их в сковороду, добавьте масло, немного воды и протушите под крышкой.
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