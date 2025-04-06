Как хорошо выспаться во время сезона аллергии: 6-шаговая инструкция

Приход весны, которая приносит более светлые дни и многие другие положительные моменты, также означает и начало сезона аллергии, от которой страдают многие.

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По словам врачей, в этом году существует угроза, что этот сезон может быть особенно серьезным, поскольку количество пыльцы растет, а срок протекания болезни увеличивается. Как известно, аллергия обостряется в ночное время, что становится причиной плохого сна. О том, как с этим сражаться, рассказал британский врач общей практики Тим Мерс в своем TikTok.

"Уровень гистамина естественно достигает максимума ночью, что усугубляет симптомы именно тогда, когда мы пытаемся уснуть. Пыльца также цепляется за одежду, волосы и постельное белье", – пояснил он.

Шесть методов смягчения эффекта аллергии

Шелковые наволочки

Шелковые наволочки полезны для предотвращения накопления аллергенов, таких как пылевые клещи, поскольку они менее вероятно притягивают и удерживают эти частицы по сравнению с хлопком.

Кроме того, что шелковое постельное белье помогает уменьшить количество аллергенов, оно имеет и другие преимущества, такие как сохранение влаги в коже и защита волос.

Употребление меда

Хотя его эффективность до сих пор обсуждается, потребление местного меда может со временем научить организм быть менее чувствительным к пыльце.

Научные доказательства могут быть не окончательными, но некоторые поддерживают его потенциал в повышении терпимости к пыльце. Он не должен заменять антигистаминные препараты, но может быть отличным дополнением.

Зеленый чай

Подумайте о замене вечернего напитка на чашку зеленого чая, содержащего природные антигистаминные вещества. Кроме того, алкоголь может усугубить симптомы, повышая уровень гистамина.

Сорт зеленого чая "бенифууки", в частности, обладает природными антигистаминными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить симптомы сенной лихорадки, такие как чихание и слезотечение.

Точечный массаж

Акупрессурные коврики – это еще один инструмент, который следует рассмотреть. Эти коврики стимулируют точки давления в вашем теле, что может помочь снизить заложенность и способствовать лучшему сну.

Использование акупрессурного коврика перед сном может помочь снизить симптомы сенной лихорадки.

Жвачка перед сном

Жевание жвачки является очень распространенной привычкой многих людей и может принести пользу, если ее использовать перед сном.

Это может помочь очистить носовые ходы и уменьшить заложенность, способствуя выработке слюны и глотанию, что поможет вымыть аллергены.

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