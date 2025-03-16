Как хранить продукты в холодильнике, чтобы сэкономить электроэнергию: советы

Понимание того, как правильно хранить пищу, обеспечивает максимальную свежесть продуктов, снижает счета за электроэнергию и уменьшает пищевые отходы".

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К примеру, эксперты советуют размораживать необходимые продукты, перемещая их из морозилки в холодильник. Это помогает охладить прибор, и тогда ему не нужно столько энергии, чтобы сохранить остальную пищу холодной, пишет OBOZ.UA.

Это помогает снизить счет за электроэнергию и размораживать еду со здоровой скоростью, чтобы она не испортилась.

Советы по хранению продуктов

Также эксперты советуют хранить травы в стаканах с водой, а морковь – в емкости с жидкостью.

Причем грибы нужно хранить в бумажном пакете, а творог в восковой упаковке. Зелень лучше всего держать в бумажном полотенце, а картофель – в пакете для хранения с яблоками.

Ягоды нужно промыть одной частью уксуса и тремя частями воды, чтобы они дольше хранились, а перец чили заморозить в силиконовых пакетах на молнии или стеклянных банках.

Заверните бананы в восковую пленку, чтобы они дольше оставались свежими, а орехи положите в морозилку. Сельдерей нужно завернуть в алюминиевую фольгу.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, где в холодильнике хранить творог.

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