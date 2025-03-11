Где в холодильнике хранить сыр, чтобы он не портился: лучшее место

Как известно, неправильное хранение может резко сократить срок годности ваших любимых сыров. Одним из главных факторов является контроль среды, в которой они сохраняются.

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Для того чтобы сохранить сыр свежим, просто необходима стабильная температура. Поэтому следует выбрать правильное место в холодильнике для его хранения, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов, лучше всего для этого подходит задняя часть холодильника, где температура гораздо стабильнее.

Хранение сыра в теплых местах холодильника, таких как дверь, может привести к колебаниям температуры, что способствует развитию бактерий и ускоряет порчу продукта.

Способ заделки также различается в зависимости от типа сыра. Например, твердые сыры, которые более эластичны, можно завернуть в пищевую пленку, чтобы они дольше оставались свежими. Однако мягкие сыры требуют иного подхода. Их следует заворачивать в бумагу для выпечки или вощеную марлю. Это позволяет им "дышать" и предотвращает избыток влаги, которая может привести к более быстрой порче.

Хранение мягкого сыра в герметичном контейнере может помочь уменьшить влияние воздуха, способствующего развитию плесени.

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