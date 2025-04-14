Как хранить зелень в холодильнике, чтобы долго не вяла: лайфхак

Добавление блюд свежей зелени может изменить вкус. Базилик, кориандр, розмарин и петрушка очень популярны. Однако есть одна проблема – они недолго остаются свежими.

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Всего за несколько дней ваши травы могут превратиться из зеленых и ярких в вялые, коричневые и мокрые, поэтому их невозможно использовать. Но, по словам блоггерши Шантель Милы, вы можете заставить их храниться гораздо дольше с помощью очень простого способа. Об этом она рассказала в своем видео в TikTok.

Все, что вам нужно, чтобы хранить травы в свежие месяцы, это формочка для кубиков льда и один основной кухонный ингредиент – оливковое масло.

Взяв, например, несколько веточек розмарина, Шантель уложила маленькие кусочки в каждое отделение лотка для кубиков льда. Затем она долила его оливковым маслом, утверждая, что замораживание таким образом – отличный способ сохранить их свежими гораздо дольше.

Если вы захотите их использовать, это очень просто – все, что вам нужно сделать, это дать им разморозиться или положить их на горячую сковороду, если вы хотите сделать это быстро. Затем просто продолжайте готовить, как обычно, и ваша еда приобретет этот вкус.

Вам также не обязательно использовать оливковое масло – вода подойдет хорошо. Оливковое масло только облегчает приготовление.

Важно, чтобы травы были полностью покрыты водой или оливковым маслом перед замораживанием, поскольку это гарантирует, что все они останутся свежими.

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