Как хранить ягоды, чтобы они не превратились в кашу: проверенный способ

Ягоды являются вкусной и полезной закуской, но сохранить их свежими может быть сложно, и нет ничего хуже, чем взять горсть, а потом увидеть, что они превратились в кашеобразную массу.

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Консультантка по вопросам здоровья Лиз Пайлинг поделилась в TikTok своим методом хранения клубники и малины в одном необычном месте, который поможет сохранить их свежими намного дольше.

Если вам надоело, что ягоды размягчаются после покупки, вы можете легко предотвратить это, вытащив их из пластика за несколько секунд и поместив в герметичный контейнер, особенно учитывая, что пластик способствует образованию влаги и плесени.

Хотя многие из нас сразу моют фрукты, Лиз рекомендует подождать с этим до того времени, когда вы захотите их использовать, и вместо этого положить на дно банки кухонное полотенце, чтобы собрать лишнюю влагу с ягод.

Она дает зрителям убедиться, что банка чистая и сухая, прежде чем добавлять туда кухонное полотенце и ягоды.

Затем она добавляет еще один слой кухонного полотенца поверх ягод, чтобы помочь "впитать влагу в кухонное полотенце и сохранить ягоды свежими намного дольше". После этого вы можете поставить банку с ягодами в холодильник, как обычно.

Вместо того, чтобы мыть их заранее, поскольку это может сделать их кашеобразными, вы можете просто вынуть их из банки и помыть, когда будете готовы их есть.

Хранение ягод в герметичном контейнере ограничивает накопление влаги, которое может ухудшиться, если мыть их перед хранением здесь.

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