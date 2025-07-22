Как избавиться от крыс в саду навсегда: природный отпугиватель

Когда вы потратили столько времени на уход за своим садом, последнее, о чем вам хочется беспокоиться, это нашествие грызунов, которые все уничтожат.

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К счастью, есть способ отпугнуть крыс с помощью одного простого овоща, который вы можете вырастить или разместить в своем саду. Эксперты из Epic Gardening и Buzz Boss соглашаются относительно одного средства, которое сдерживает крыс: лука, пишет Express.

Лук имеет острый вкус, и крысы его просто "ненавидят". К тому же, вам даже не нужно выращивать его, чтобы этот трюк сработал. Все, что вам нужно сделать, это положить лук туда, куда, как вы подозреваете, заходят крысы, и "они понюхают и убегут из вашего сада".

Но лук стоит заменять каждые несколько дней, иначе он просто сгниет, и желаемого эффекта не будет.

Или же подумайте о выращивании чеснока вокруг грядок. Это, как правило, отпугивает многих вредителей, не только грызунов.

Лук содержит соединения серы, которые раздражают глаза и нос (также у грызунов), а также аллицин, который может вызвать анемию и кислородное голодание у крыс при попадании внутрь.

Однако, профессионалы рекомендуют выращивать лук в саду . Таким образом, у вас будет большой его запас.

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