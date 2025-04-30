Как избавиться от медведки на огороде: эффективные способы

Среди вредителей, которые встречаются на огороде, особое место занимает медведка. Насекомое способно сильно поражать не только картошку – проснувшись после зимы, оно съедает на своем пути все. К тому же вредитель быстро размножается, за раз откладывая до 300 яиц.

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Именно поэтому борьба с медведкой является для любого огородника важной задачей. Вредителя нужно обнаруживать и уничтожать с ранней весны и до окончания сезона. И для этого не обязательно использовать агрессивную химию, которая может быть вредна не только для насекомого, но и для растений. OBOZ.UA рассказывает о таких средствах.

Сахар

Насекомое любит быструю подпитку, поэтому придет на сладкое. Этим можно воспользоваться для создания ловушек. Чтобы собрать ее, возьмите стеклянную банку и обмажьте ее края вареньем или медом, а еще несколько ложек продукта положите внутрь. Закопайте банку на огороде так, чтобы ее края оказались на уровне земли. Ночью медведка придется поживиться сладеньким и провалится внутрь. Выбраться из идеально гладкой банки она уже не сможет.

Пиво

Подобным образом вредителя привлекает и пиво. Налейте немного пенного напитка в бутылку с широким горлом и закопайте ее в землю под углом 45 градусов. Можно замаскировать входное отверстие такой ловушки, прикрыв его листьями и веточками и слегка присыпав землей.

Мыльный раствор

Растворенное в воде хозяйственное мыло эффективно изгоняет медведку из ее норы. Разведите небольшое количество мыла (или любого другого моющего средства) в воде и залейте им вход в тайник медведки. Очень быстро она вылезет на поверхность, и ее можно будет уничтожить.

Настой валерианы

Медведкане выносит запаха лекарственной валерианы. Ею можно подливать растения в огороде после основного полива. Чтобы приготовить соответствующее средство, растворите в 10 литрах воды 3 столовые ложки валерианы. Подливают им растения раз в неделю, внося под каждый по стакану раствора. Через 3-4 недели таких обработок медведка должен исчезнуть из огорода.

Обработка картофеля

Картошку нужно защищать от медведки особенно тщательно, ведь это чуть ли не любимое блюдо вредителя. Поэтому перед посадкой клубни рекомендуют либо обработать специальными средствами от грунтовых вредителей, либо пролить грядки с только что посаженным картофелем настоянным куриным пометом в пропорциях 1 кг на 12 л воды.

Цветы

Некоторые цветы также могут помочь в борьбе с медведкой. Насекомому не нравится запах и некоторые вещества, которые выделяют корни бархатцев, календулы и хризантемы, поэтому следует обсадить грядки этими цветами, если вы хотите, чтобы вредитель не добрался до них.

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