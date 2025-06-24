Как избавиться от мокрых пятен от чашек на столе: действенный метод

Следы от воды от чашек и стаканов на деревянной мебели – довольно распространенная проблема. Как оказалось, с ними можно легко бороться.

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Эксперт по уборке под ником @creative_explained рассказал в TikTok о замечательном способе удалить эти пятна без дорогих инструментов, химикатов или даже трения. Это можно сделать с помощью только влажной тряпки и утюга.

Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, положите влажную тряпку (перед этим убедитесь, что она чистая) на пятно, а затем прогладьте его горячим утюгом.

Обязательно постоянно двигайте утюг, чтобы не поджечь древесину под тканью, и примерно через 20 секунд проверьте пятно. Оно должно исчезнуть, но если осталось, повторите процесс.

Чем свежее пятно, тем легче его вывести. Если пятно было на месте несколько лет, этот процесс может длиться дольше. Очень важно дать древесине время восстановиться и остыть. Между каждым раундом глажки обязательно отходите примерно на 2-3 минуты или дольше.

Если у вас нет под рукой утюга, можете попробовать этот лайфхак с феном. Этот лайфхак сработает только на светлых водяных кольцах – если кольцо темного цвета, это значит, что вода просочилась в саму древесину, а не только в лак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вывести пятна от кофе с белой одежды.

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