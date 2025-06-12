Как вывести пятна от кофе с белой одежды: домашнее средство, которое готовится за секунды

Борьба со стойкими пятнами на одежде может стать настоящим кошмаром, особенно если она белая. Однако одна поклонница уборки считает, что она разгадала секрет.

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Так, пользовательница TikTok Каролина МакКоли поделилась своим надежным методом удаления надоедливых кофейных пятен с белой одежды. Для этого вам понадобятся всего три ингредиента, которые, скорее всего, уже есть на вашей кухне. Это может сработать как со свежими, так и со старыми пятнами.

Как удалить пятна от кофе

Пятна от кофе бывает сложно вывести, но Каролина обещает простое средство, приготовленное из трех основных кухонных продуктов. Вам понадобятся белый уксус, средство для мытья посуды и вода.

"Пролили кофе на свою любимую рубашку? Вот мое любимое средство для удаления пятен от кофе своими руками - и да, оно работает как со свежими, так и со старыми пятнами!" - подписала она видео.

Вам понадобятся только три ингредиента для раствора, включая один стакан белого уксуса, один стакан теплой воды и одну столовую ложку средства для мытья посуды. Интересно, что Каролина решила не использовать пищевую соду для удаления таких пятен.

При удалении она посоветовала сначала промокнуть пятно, убедившись, что вы впитали лишнюю жидкость. Затем нанести раствор на пятно тканью, осторожно втирая его в пятно.

Каролина объяснила, что эта особая смесь ингредиентов помогает очень быстро "ослабить застарелые пятна".

Как только вы будете довольны количеством раствора, нанесенного на пятно, оставьте одежду замачиваться в оставшемся растворе на срок от 30 минут до часа.

После этого постирайте белые вещи как обычно в стиральной машине. Белый уксус может быть эффективным натуральным средством для выведения пятен от различных типов благодаря содержанию уксусной кислоты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, в какой воде нужно стирать белую одежду, чтобы вывести пятна.

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