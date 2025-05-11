Как избавиться от мух в доме: недорогие средства, которые вас спасут

Если вы хотите избавиться от мух в своем доме, есть одно недорогое средство, которое вы можете использовать, чтобы отпугнуть их.

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По словам экспертов, действенным способом избавиться от мух может быть использование обычного огурца. Как оказалось, мух отпугивает их запах, особенно более горьких сортов, пишет OBOZ.UA.

Точная причина до конца не понятна, но считается, что природные соединения в кожуре огурца, такие как кукурбитицины, производят запах, который мухи считают неприятным и инстинктивно избегают его.

Лучшие места для размещения огурцов - это возле входных точек в ваш дом, например, возле окон. Также следует положить их вблизи мест, куда могут собираться мухи, например, возле мусорных баков или контейнера для пищевых отходов.

Нарежьте огурец ломтиками, прежде чем поместить его в эти места, и заменяйте его каждые два-три дня, чтобы предотвратить гниение.

Также вы можете положить несколько монет в пакет с водой и повесить его у окна. Это работает на основе того, что мухи имеют сложное зрение, то есть их два глаза по сути эквивалентны тысячам глаз, поэтому они видят огромное количество всего.

Мешочек с водой в глазах мухи увеличивается в размерах, поэтому он кажется большей водной массой, чтобы отпугивать ее от приближения. Монеты внутри добавляются для создания цветной призмы через отражение воды, чтобы усилить эффект, чтобы перегрузить глаза мухи и помешать ей приблизиться к открытому окну.

Эти два простых совета легкие и не будут стоить много, при этом они безвредны для мух.

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