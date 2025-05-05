Топ-5 цветов, которые отпугивают мух от вашего дома

Нет ничего более раздражающего, чем отдыхать дома весеннего или летнего дня, когда вокруг жужжит комнатная муха. Эти надоедливые насекомые любят проникать в наши дома, даже когда окно открыто только на проветривание, и от них потом трудно избавиться.

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Они могут быть очень раздражительны, не говоря уже о том, что они переносят болезни. Но, к счастью, существует естественный и простой способ отпугнуть их от вашего дома и сада с помощью цветов. Есть пять отличных сортов, которые "отпугивают" мух и гарантируют, что они будут держаться подальше от вашего дома этим летом, пишет OBOZ.UA.

Лаванда

Мух, как правило, отпугивают сильные ароматические запахи, поэтому это может быть отличным способом оградить наши дома от раздражительных вредителей.

Лаванда отлично отпугивает мух, а также придает нотку приятному аромату и эстетичности пространства на открытом воздухе.

Эвкалипт

Это зеленое растение с его характерными листьями в форме пузырьков используется во многих лекарствах и косметических средствах, но также может отпугивать мух.

Эвкалипт, который можно найти во многих цветочных букетах, отлично отпугивает вредителей своим стойким ароматом.

Бархатцы

Эти яркие цветы не просто выглядят красиво — они действуют как мощный, но естественный репеллент для комнатных мух.

Бархатцы также являются мощным средством отпугивания насекомых благодаря своему сильному аромату, а также популярным цветком для многих из нас благодаря своим ярким цветам.

Базилик

Если у вас немного места дома или в саду, чтобы посадить много цветов, тогда идеальным вариантом будут стоящие на подоконнике и базилик — отличный пример. Эта мощная трава поможет отпугнуть домашних мух от вашей кухни, и она также отлично подходит для приготовления пищи.

Мята

Также мята также является прекрасным примером травы, запах которой ненавидят мухи. Просто поставьте горшок из супермаркета на подоконник на кухне, и мухи с меньшей вероятностью задержатся там.

Другие советы по борьбе с мухами включают в себя регулярное удаление пищевых отходов, поскольку это обеспечивает их богатым источником пищи.

Очистка грязных стоков также важна, поскольку они могут создавать влажные пространства для вредителей, где они могут откладывать яйца, а в стоках могут оставаться кусочки пищи.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие растения поставить в доме, чтобы отпугнуть мух.

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