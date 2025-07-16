Как избавиться от муравьев в доме: поможет обычная специя

С наступлением лета и достижением пиковых температур муравьи становятся активнее, чем когда-либо, проникая в дома в надежде получить необходимую пищу и убежище.

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Это довольно неприятный опыт для подавляющего большинства домовладельцев, которые хотели бы держать этих насекомых подальше от своих кухонь, кладовых и других жилых помещений. Хотя считается, что эти насекомые безопасны, они переносят бактерии, что делает их потенциальными распространителями болезней или инфекций, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов, черный или красный кайенский перец является естественным средством отпугивания муравьев, поскольку насекомые считают его запах раздражающим.

Все, что вам нужно сделать, это посыпать немного вокруг плинтусов и за бытовой техникой, что поможет избавиться от муравьев в доме.

Другие кухонные средства, которые можно использовать, включают мяту перечную, масло чайного дерева, белый уксус, кукурузный крахмал, кофейную гущу и даже кипяток.

По данным британской Национальной федерации дикой природы, в мире существует более 12 000 различных видов муравьев, подавляющее большинство из которых безвредны. Но это не обязательно означает, что они не представляют опасности. Поэтому будьте бдительны с этими насекомыми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от муравьев в саду и доме.

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