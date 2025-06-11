Как избавиться от муравьев в саду и доме: простой природный способ

Когда наступает лето и сады расцветают, часто в нем появляются нежелательные гости. Но, по словам экспертов, вам может не понадобиться прибегать к химикатам, чтобы сдержать их, на самом деле, решение уже может быть на вашей кухне.

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Согласно Google Trends, количество поисковых запросов "как избавиться от муравьев" выросло на 270% за последний месяц, поскольку люди ищут естественные способы борьбы с сезонным всплеском активности муравьев. Хорошая новость заключается в том, что простое природное средство может помочь, пишет OBOZ.UA.

Лимонный сок богат лимонной кислотой, которая нарушает запаховые следы, по которым муравьи ориентируются.

Эксперты советуют смешивать лимонный сок с водой и опрыскивать раствором подоконники, двери и любые видимые муравьиные тропы. Это не только отпугивает вредителей, но и оставляет свежий, чистый аромат.

Еще одной мощной и приятно пахнущей альтернативой является масло перечной мяты. Всего несколько капель, смешанных с водой, могут создать эффективный спрей, который муравьи не смогут выдержать.

Он также служит натуральным освежителем воздуха для вашего дома, что и делает его одновременно практичным и приятным.

Кроме цитрусовых и мяты перечной, обычные средства первой необходимости, такие как уксус, сахар и пищевая сода, могут быть удивительно эффективными. Смесь уксуса и воды в равных количествах можно распылить по саду, чтобы создать естественный барьер от муравьев, а сахар и пищевую соду можно использовать для создания самодельных ловушек для муравьев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отпугнуть муравьев от дома.

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