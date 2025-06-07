Как отпугнуть муравьев от дома: лайфхак с домашним средством

Владельцам частных домов рекомендуется покрывать пол уксусом. Этот старинный ингредиент может помочь предотвратить сезонную проблему, которая поражает многие дома, когда погода теплеет.

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В это время активно начинают оживать муравьи, их можно увидеть в домах и садах в течение летних месяцев. Каждая колония может содержать до 15 000 этих существ, пишет OBOZ.UA.

Лайфхак заключается в использовании кофейной гущи, порошка чили, уксуса и масла чайного дерева для создания естественных барьеров. Они не навредят насекомым, а наоборот, нарушат запаховые следы.

Натуральные ингредиенты не навредят муравьям, но отпугнут их от проникновения в дома и нарушат ароматические следы. Кислые запахи, такие как лимонный сок, кофейная гуща, порошок чили и уксус, отпугивают муравьев.

Сезон муравьев обычно начинается поздней весной и достигает пика с июня по август. Как и мы, муравьи любят более теплую погоду, и поскольку солнечная погода продолжится, украинцы могут ожидать увеличения активности муравьев в своих садах и домах.

Муравьи не любят сильный запах уксуса. Он нарушает запаховые следы, что затрудняет поиск пищи и возвращение в колонию. Рекомендуется распылять его вокруг точек входа и там, где муравьи наиболее заметны, чтобы держать их на расстоянии.

Чтобы сделать это еще более эффективным, посыпание кофейной гущи вокруг небольших щелей может отпугнуть их.

Также рекомендуется использовать лимонный сок как еще одно эффективное средство отпугивания. Его можно добавлять в бутылку с водой с распылителем. Также можно смочить ватные диски с ароматом чайного дерева и разместить вокруг входных отверстий дома, чтобы предотвратить вторжение муравьев в ваш дом этим летом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как спастись от муравьев в саду и в доме.

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