Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: обойдемся без модных средств

Нет ничего хуже, чем открыть холодильник, чтобы перекусить, и почувствовать вонь забытой еды, которая где-то в нем гниет. Этого даже достаточно, чтобы полностью отказаться от ужина.

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Хотя некоторые люди могут воспользоваться белым уксусом или модными и дорогими дезодорантами для холодильника, есть лучший вариант. Эксперт по уборке Найджел Бирман из Daily Poppins говорит, что простое и эффективное средство, вероятно, уже есть у вас в шкафу. Это - овсянка, пишет Express.

"Овсянка прекрасно поглощает запахи и лишнюю влагу. Она действует как натуральная губка, впитывая запахи и предотвращая образование плесени в холодильнике. Это способ сохранить свежесть без химикатов, и он почти ничего не стоит", – отметил он.

Наличие такого непринужденного решения может существенно помочь поддерживать чистоту вашего холодильника между генеральными уборками.

Если вы хотите воспользоваться этим трюком, чтобы ваш холодильник пах свежестью и чистотой, это очень просто. Возьмите небольшое количество овсянки и положите ее в миску или форму для выпечки. Поставьте миску на среднюю полку холодильника или в ящик для овощей, и пусть овсянка творит чудеса.

Заменяйте ее раз в неделю, чтобы она работала должным образом. Для дополнительного эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла - что-то вроде лимонного или мятного подойдет.

Этот же трюк также хорошо работает в шкафах, под раковиной или ящиках для обуви. Как только вы закончите с овсянкой, положите ее в компост, чтобы не было отходов.

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