Как избавиться от сорняков на брусчатке: действенные средства

На первый взгляд трава или другая растительность, которая прорастает через брусчатку на садовой дорожке, выглядит даже симпатично. Однако это может навредить покрытию – вызвать его растрескивание и разрушение.

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Именно поэтому траву и сорняки на дорожке нужно удалять. Причем средства, которые могут в этом помочь, не обязательно включают специальную агрессивную химию. Какие домашние средства стоит использовать, чтобы привести брусчатку в порядок, рассказало издание Interia Kobieta.

Почему не работает механическое удаление

Может показаться, что решить проблему можно, просто скосив сорняки, проросшие на дорожке. Однако в таком случае вы удаляете только наземную часть растения, а его корень остается в земле. Он продолжает разрастаться и может поднять и разрушить плитку. А еще из него со временем снова прорастут новые стебли.

По этой причине нужно использовать средства, которые не только уничтожают зеленую часть растений, но и проникают в их корни. Это могут быть химические гербициды, которые можно приобрести в специализированном магазине. А можно воспользоваться и подручными средствами.

Соль

Обычная поваренная соль может уничтожать нежелательные растения. Посыпьте ею траву, проросшую через брусчатку и полейте небольшим количеством воды. На 1 часть соли должно приходиться не более 3 частей воды. Такой раствор, проникнув в землю, сделает ее непригодной для растений.

Уксус

Еще одним универсальным средством для уничтожения сорняков является уксус. Он не только эффективен против сорняков на брусчатке, но и обладает быстрым действием. Перед использованием разведите уксус в воде. Вы также можете добавить к этому раствору немного средства для мытья посуды и соли, чтобы усилить эффект. На литр воды возьмите стакан белого уксуса, полстакана соли и чайную ложку жидкости для посуды. Тщательно опрыскайте сорняки этой смесью. Лучше всего делать это в безветренный, солнечный день.

Пищевая сода

Пищевая сода тоже хорошо борется с сорняками на брусчатке. Просто посыпьте ею растения, которые портят вашу дорожку. Пищевая сода – это сильное средство, поэтому избегайте посыпания ею газона или других растений, прилегающих к брусчатке. Сорняки обычно погибают в течение 24 часов.

Спирт

Последним домашним средством от сорняков на брусчатке является спирт. В этом случае лучше всего подойдет медицинский спирт или водка. Смешайте 30 мл спирта с двумя стаканами воды и несколькими каплями средства для мытья посуды. Опрыскайте полученным раствором сорняки в солнечный день. Это позволит ультрафиолету быстро сжечь листья растений, что приведет к их гибели.

Меры предосторожности

Важно помнить, что все эти средства действуют не только на сорняки. Они являются губительными для любых растений. Поэтому их нужно использовать с особой осторожностью, если возле дорожки растут цветы или какие-то другие полезные растения. Также имейте в виду, что соль, попав в почву, вымывается из нее не сразу и надолго делает ее и прилегающие участки малопригодными для растений. Поэтому пользуйтесь лайфхаком с солью не слишком часто.

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