Как избавиться от сорняков на гравии без химии и уксуса: простой метод

Сорняки на гравии во дворе или в саду – худший кошмар садовода. От травянистых сортов, таких как рябчик и портулак, до более устойчивых широколиственных и одуванчиков, эти устойчивые растения могут быстро захватить землю, если их не остановить.

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И хотя многие садоводы могут воспользоваться белым уксусом как быстрым средством решения проблемы, существует гораздо более эффективное – и постоянное – решение. Как отметила Челси, эксперт по садоводству из Good Grow: "Уксус вполне может уничтожить некоторые небольшие сорняки, но если целью является избавиться от них навсегда, то уксус не сработает". Она объяснила, что хотя уксус может сжечь видимую часть сорняка, он не борется с корнями, которые остаются целыми и позволяют этим растениям снова вырасти, пишет Express.

Итак, когда дело доходит до поиска лучшего решения для искоренения сорняков, по словам Челси, стоит использовать каменную соль.

"Это самый быстрый способ навсегда уничтожить сорняки на вашей подъездной дорожке", – добавила эксперт.

Специалисты по садоводству с Joe's Lawn Care соглашаются с этим подходом, описывая каменную соль как "чрезвычайно эффективное и полностью натуральное средство для уничтожения сорняков, которое прекрасно очищает гравийную дорожку".

Все, что нужно сделать, это просто посыпать каменной солью любые видимые сорняки, и вы скоро увидите, как происходит чудо.

"Наблюдайте, как соль уничтожает сорняки всего за считанные дни", – сказали они, добавив, что результаты "почти невероятные".

Наибольшая привлекательность каменной соли заключается в ее долгосрочной эффективности, поскольку она не только уничтожает сорняки, которые вы видите, но и предотвращает их рост, постепенно пропитывая их в почву.

Однако важно быть осторожным с применением, поскольку соль также может препятствовать росту желаемых растений на обработанном участке.

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