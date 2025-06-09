Как изменить цвет гортензий на голубой: помогут кухонные отходы

Гортензии цветут разнообразными цветами, поэтому гарантированно найдется та, которая подойдет к эстетике вашего сада.

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Голубые гортензии вызывают зависть у садоводов во всем мире. Владельцы потрясающих розовых гортензий часто хотят сделать их голубыми, и для этого есть естественный способ. Но когда вы слышите о волшебных способностях этих волшебных растений менять цвет, это касается определенного сорта под названием Hydrangea macrophylla или Hydrangea macrophylla, пишет OBOZ.UA.

Известно, что крупнолистные гортензии цветут в оттенках розового, голубого или белого. В то время как белые сорта останутся чистыми и нетронутыми, независимо от того, что вы делаете, на розовые и голубые оттенки может влиять почва, на которой они растут.

Секрет изменения цвета цветов гортензии заключается не в том, что наносится на сами цветы, а в химическом составе почвы.

Окрасить ваши гортензии в голубой цвет может обычная кофейная гуща. Она будет действовать как удобрение и способствовать образованию синих цветов благодаря кислотности.

Итак, как это работает? Что ж, чем более щелочная почва, тем розовее будут цветы. При нейтральном pH некоторые сорта остаются розовыми, тогда как другие начинают проявлять голубые оттенки с прекрасными нотками лаванды.

Голубые гортензии, как правило, лучше цветут на кислых почвах, обычно с pH 5,5 или меньше.

Просто вотрите кофейную гущу в почву перед поливом. Изменение цвета будет происходить постепенно, поэтому может потребоваться целый год последовательных работ, чтобы достичь нужной кислотности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вырастить красивые гортензии.

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