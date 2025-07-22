Как нарезать лук без слез: проверенный способ

Лук может быть вкусной добавкой к вашим блюдам, улучшая их вкус. Он также богат антиоксидантами, полезными для вашего здоровья.

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Однако, эти овощи имеют два существенных недостатка: слезы, которые они вызывают, и резкий запах. Как только вы нарежете лук, он высвобождает ферменты, образующие газ, известный как пропанетиаль S-оксид, который является слезоточивым веществом, которое раздражает глаза, пишет OBOZ.UA.

Хотя некоторые люди более склонны к слезотечению, вызываемому воздействием лукового газа, что заставляет их надевать защитные очки на кухне, другие могут вообще избегать употребления этого питательного овоща.

Однако, есть действенный способ, нарезать лук без слез. Если охладить его перед нарезанием, это замедлит выделение раздражающего лукового газа, который заставляет вас плакать. Стоит поместить его в холодильник примерно на 20 минут.

Также советуют не разрезать корень лука и использовать острый нож.

Считается, что раздражающий "луковый газ" притягивается к влаге, поэтому смочите нож или поставьте миску с водой рядом с луком, и вы не будете плакать.

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