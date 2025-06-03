Как насладиться Римом сполна, если мало денег: советы

Путешествия в Рим не обязательно должны опустошить ваш кошелек. Хотя итальянская столица не является самым дешевым направлением в Европе, она и не относится к самым дорогим городам, например Париж или Лондон.

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Учитывая растущую инфляцию, тщательное планирование бюджета становится ключевым для полноценного погружения в атмосферу города, не тратя при этом состояние. Следуя советам местных жителей и заблаговременно проводя исследования, можно найти способы сэкономить на транспорте, питании и развлечениях. Ведь секрет доступного отдыха в Риме кроется в умении находить выгодные предложения и знать, где их искать, отмечают в Lonely Planet.

Как насладиться Римом с ограниченным бюджетом

Ваша экономия в Риме начинается еще с прибытия. Вместо такси из аэропорта, которое стоит около 55 евро (2600 грн), выберите поезд: билет до центра города обойдется всего в 8 евро (380 грн), а время в пути будет примерно одинаковым, если не меньшим, учитывая римские пробки. Билеты удобно приобрести на сайте Trenitalia.

Что касается посещения музеев, то первое воскресенье каждого месяца является настоящим подарком для бюджетных туристов: все государственные музеи предлагают бесплатный вход. Если ваше путешествие приходится на это время, обязательно воспользуйтесь случаем посетить такие знаковые места, как Капитолийские музеи и Археологический парк Колизей.

Не забудьте проверять официальные сайты аттракционов о возможных скидках по возрасту или гражданству (например, для граждан ЕС, детей до 18 лет, студентов до 25 лет и лиц старше 60 лет). Всегда бронируйте билеты на официальных сайтах заранее, чтобы избежать завышенных цен от сторонних продавцов.

Экономия на питании и напитках

Питание может быть значительной статьей расходов, но в Риме есть множество способов сэкономить без потери качества. Вместо дорогих ресторанов возле туристических достопримечательностей, выберите местные заведения в стиле кэжуал. Например, попробуйте "райские" сэндвичи в Donkey Punch в Трастевере или домашнюю кухню в California Cookhouse.

Что касается кофе, всегда пейте его за стойкой в баре. Это традиционно дешевле, чем садиться за столик, ведь за обслуживание может взиматься дополнительная плата. Еще один отличный способ сэкономить на еде - воспользоваться предложениями на аперитивы, которые многие кафе и бары предлагают с 18:00 до 20:00: вы получаете напиток и бесплатные закуски по цене напитка. Meccanismo в Трастевере предлагает такую формулу за 13 евро (620 грн).

Общественный транспорт и пешие прогулки

Центр Рима - это сам по себе музей под открытым небом, и его стоит исследовать пешком. Если же вам нужен транспорт, выбирайте общественный: билет на автобус на 100 минут стоит 1,50 евро (70 грн). Можно также приобрести 24-часовой проездной за 7 евро (335 грн) или 48-часовой за 12,50 евро (600 грн). Избегайте аренды автомобилей или скутеров, поскольку это гораздо дороже.

Для тех, кто планирует активно посещать музеи и достопримечательности, стоит рассмотреть приобретение Roma Pass Card. Этот пакетный билет позволяет бесплатно посетить один или два музея, получить скидки на другие, а также служит карточкой для метро и автобусов. Roma Capitale предлагает проездные на 48 и 72 часа.

Полезные привычки для бюджетного путешествия

Чтобы сэкономить на воде, всегда носите с собой многоразовую бутылку. В Риме есть тысячи бесплатных питьевых фонтанчиков, известных как "nasoni", которыми активно пользуются местные жители. Приложение Acquea даже поможет вам найти ближайший фонтанчик.

Если вы хотите значительно сократить расходы на питание, выберите жилье с кухней. Итальянские супермаркеты предлагают высококачественные продукты по доступным ценам, поэтому приготовление пищи самостоятельно гарантированно сэкономит вам значительную сумму, а вы сможете насладиться вкусным местным хлебом, сыром и овощами.

Шопинг на блошиных рынках

Для любителей шопинга по выгодным ценам Рим предлагает несколько исторических блошиных рынков. Самый известный из них - Porta Portese, расположенный в районе Трастевере. Он работает только по воскресеньям. На этом рынке вы найдете все: от винтажной одежды и мебели до безделушек и сувениров. Многие туристы даже приезжают туда с пустым багажом, чтобы забрать свои уникальные находки. Это отличный способ не только сэкономить, но и окунуться в аутентичную римскую атмосферу.

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