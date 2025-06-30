Как навсегда избавиться от плюща в вашем саду: действенный метод

Плющ, хотя и выглядит довольно привлекательно, может нанести чрезвычайный вред зданиям и деревьям, а также блокировать свет для растений, находящихся рядом.

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Более того, неконтролируемый плющ может портить стены и заборы, зарываясь в щели и потенциально нанося вред сооружениям. Но не бойтесь, ведь Бриттани Бейли эксперт по садоводству, утверждает, что имеет простое решение этой проблемы, пишет Express.

Итак, по ее словам, чтобы эффективно избавиться от английского плюща в вашем доме и саду, вам понадобятся крепкие рабочие ботинки, рубашка с длинными рукавами, брюки, садовые перчатки и защитные очки.

Она подчеркнула, что очень хорошей идеей будет одеть соответствующую одежду при удалении плюща, учитывая, что он часто является убежищем для вредителей, в частности пауков и грызунов, поэтому надлежащая защита является чрезвычайно важным.

Процесс уничтожения начинается с обрезки плюща для достижения оптимальных результатов, а затем применяется химический гербицид или самодельный натуральный отвар для завершения работы.

Восковые листья плюща делают его устойчивым врагом в саду. Однако, разрезая его лозы, садоводы могут сделать "открытую рану", через которую как раз будут легче попадать растворы, уничтожающие плющ. При попытке контролировать это выносливое растение используйте сучкорезы или секаторы, чтобы срезать плющ на уровне земли, а затем осторожно выдавите корни.

Однако крайне важно избегать полного срывания, чтобы предотвратить повреждение нижней поверхности. В случае заражения наземным плющом, газонокосилка может ускорить его уничтожение. Но если вы хотите это сделать, сначала убедитесь, что участок чистый.

Для полного уничтожения плюща рекомендуется использовать гербицид с глифосатом, триклопиром или имазапиром. Если вы предпочитаете экологически безопасный метод, Бриттани предлагает приготовить его самостоятельно.

Для этого вы можете использовать 3,5 л белого уксуса, смешанного с чайной ложкой моющего средства для посуды, только будьте очень осторожны, чтобы эта смесь не попала на растения или деревья, которые вы хотите оставить.

В течение семи дней плющ обычно начинает погибать и ослаблять свою хватку, что упрощает задачу сгребания любых остаточных лоз на почве.

Пристально следите за участком, где когда-то рос плющ, в течение нескольких недель, чтобы убедиться, что не начнут прорастать новые побеги.

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