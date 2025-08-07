Как обновить ванную комнату без серьезного ремонта: действенные советы

Если вы хотите придать своей ванной комнате ощущение спа-салона, это проще, чем вы думаете.

Видео дня

Полный ремонт может быть непредсказуемым, но несколько простых обновлений могут иметь решающее значение, помогая создать пространство, которое будет светлее, свежее и привлекательнее, не тратя при этом чрезмерных средств. С помощью этого простого совета по декору вы можете преобразить свое пространство, создав уютную и спокойную ванную комнату, пишет Express.

Бекки Гриффитс, руководитель бренда Wetwall, и Карен Вайз, эксперт по душевым кабинам в Triton Showers, поделились своими советами по обновлению вашего дома.

Карен говорит, что главный совет — добавить несколько завершающих штрихов к вашему пространству для изысканного вида. Небольшие обновления могут иметь большое влияние. Замена устаревшего освещения мгновенно освежитm пространство, как и добавление фартука у раковины.

Размещение комнатных растений в ванной комнате – один из самых простых способов создать успокаивающую атмосферу спа-салона. Натуральные материалы, такие как бамбук, камень и дерево, добавляют тепла и текстуры, делая пространство более привлекательным.

Карен предлагает приобрести новые плюшевые полотенца и сочетать их с различными текстурами, такими как вафельное полотенце с ребристым ковриком для ванной и льняным полотенцем для рук. Она говорит, что это придаст глубины вашему пространству.

Ванные комнаты могут легко захламляться средствами, полотенцами и предметами первой необходимости, из-за чего они кажутся тесными и беспорядочными.

Минималистичный подход не только помогает пространству ощущаться больше, но и создает более успокаивающую и гостеприимную атмосферу. Если пространство ограничено, следует выбрать душ с элегантной панелью управления, которая создаст минималистичный вид.

Это поможет вашей ванной комнате выглядеть чистой, без лишнего и эстетически приятной, а также вы сможете максимально использовать пространство и стиль.

С помощью этих простых советов вы можете обновить свой дом и создать уютную ванную комнату в стиле дзен без лишних хлопот.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как остановить плесень в ванной комнате без химии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.