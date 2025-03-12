Как обрезать малину: действенные советы

Малина – вкусная и полезная ягода, а ее выращивание не требует чрезмерных усилий. Однако, чтобы получить щедрый урожай, важно правильно ухаживать за кустами. Весенняя обрезка малины – ключевой этап в уходе, который влияет на ее урожайность, рост и здоровье.

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Некоторые садоводы пренебрегают этим процессом, считая, что малина и так хорошо растет. Однако эксперты утверждают, что без правильной весенней обрезки малина дает более мелкие плоды, а значительная часть потенциального урожая теряется.

Почему весенняя обрезка малины обязательна

Весенняя обрезка малины помогает решить сразу несколько важных задач:

Стимулирует рост – правильно обрезанные кусты формируют больше плодоносящих веток, а значит, дают больший урожай.

Увеличивает размер ягод– после обрезки питательные вещества распределяются более равномерно по всему растению, что способствует формированию крупных, сочных ягод.

Предотвращает загущение кустов – прореживание обеспечивает лучшее проветривание малинника, что уменьшает риск грибковых болезней.

Обновляет растение – устраняет слабые, старые, поврежденные ветки, потребляющие ресурсы, но не дающие качественного урожая.

Когда проводить обрезку малины

Весеннюю обрезку следует проводить в первой половине весны, ориентировочно за 1-2 недели до начала активного распускания почек.

Оптимальные сроки зависят от региона:

В южных регионах – в конце февраля и начале марта.

В центральных областях – в середине или конце марта.

В северных регионах – в апреле.

Если обрезать малину слишком рано, есть риск, что молодые побеги пострадают от весенних заморозков. Если сделать это слишком поздно – малина уже начнет отдавать питательные вещества к не обрезанным побегам, что негативно повлияет на урожайность.

Как правильно обрезать малину весной: пошаговая инструкция

Удаление верхушек побегов

Если не обрезать макушки, куст будет плодоносить только на них, и основная часть стебля останется без ягод. После обрезки малина начинает куститься, и ягоды формируются по всей длине побегов.

Оставляйте побеги высотой около 1,6 метра.

Если стебель уже достиг этой высоты, подрежьте верхушку на 10-15 см, чтобы стимулировать кущение.

Уровень среза можно варьировать в зависимости от собственного роста, чтобы удобно убирать урожай.

Прореживание малинника

Если малинник слишком густой, внутри него скапливается влага, создавая идеальные условия для грибковых болезней. Кроме того, плотно расположенные побеги забирают друг у друга свет и питательные вещества, из-за чего ягоды становятся мелкими.

На 1 метр рядка оставляйте 8-12 сильных побегов.

Удаляйте все слабые, тонкие, поврежденные и сухие стебли.

Вырезайте поросль, которая появляется у основания.

Кусты получают больше солнечного света, а питательные вещества устремляются к сильнейшим побегам, что повышает урожайность.

Дополнительные советы по уходу за малиной

Мульчирование

После обрезки желательно замульчировать почву вокруг малины перегноем, торфом или соломой. Это поможет удержать влагу и улучшить качество почвы.

Весенняя подкормка

Для активного роста малина нуждается в азоте.

Можно использовать следующие удобрения:

перегной или компост (1 ведро на 1 кв.м).

мочевина (20-30 г на 10 л воды);

настой коровяка (1:10 в соотношении с водой).

Защита от болезней и вредителей

После обрезки рекомендуется опрыскать кусты медным купоросом или биопрепаратами для профилактики грибковых заболеваний.

Популярные ошибки в уходе за малиной

Если обрезать слишком коротко – это может ослабить растение. Если удалять лишние побеги – это приведет к загущению малинника. Нельзя игнорировать подкормку – без удобрений малина даст слабый урожай. Не стоит обрезать малину осенью, а не весной – весенняя обрезка стимулирует рост сильных побегов, а осенняя может негативно сказаться на зимостойкости кустов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о весенних подкормках, которые улучшат вкус малины.

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