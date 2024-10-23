Как обрезать плетистые розы в октябре: советы экспертов

Многие считают, что обрезка роз – это сложная процедура, которую следует доверить опытным садоводам. Однако даже начинающий может освоить основы обрезки плетистых роз и обеспечить своим растениям здоровый рост и обильное цветение.

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Обрезка этих растений осенью помогает им правильно формироваться, пропускать больше солнечного света и воздуха. Во-вторых, обрезка стимулирует рост новых побегов, на которых появятся бутоны в следующем году. И, наконец, она помогает предотвратить развитие болезней и вредителей, поскольку удаляются больные и поврежденные ветви, информирует OBOZ.UA.

Лучшее время для обрезки плетистых роз – октябрь. Именно в этот период растения готовятся к периоду покоя, и обрезка не нанесет им вреда.

Как правильно обрезать плетистую розу

Начните с удаления всех сухих, больных или сломанных веток. Это поможет предотвратить распространение болезней и вредителей. Удалите лишние побеги, которые загущают куст и мешают проникновению света. Оставьте самые сильные и здоровые ветки. Обрежьте побеги, которые цвели в этом году, оставив несколько здоровых почек. Это стимулирует рост новых побегов в следующем году. Опавшие листья и ветви могут стать местом размножения вредителей и возбудителей болезней. Поэтому после обрезки тщательно уберите весь мусор из-под куста. Аккуратно расправьте побеги и закрепите их на опоре. Это поможет сохранить форму куста и оградит его от сильных порывов ветра.

Почему стоит обрезать розы осенью

Удаление больных и поврежденных побегов помогает предотвратить развитие болезней и вредителей. Правильная обрезка, в свою очередь, стимулирует рост новых побегов, на которых появятся бутоны в следующем году. Обрезка также помогает омолодить куст и продлить его жизнь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что обязательно нужно сделать с кустами роз в октябре.

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