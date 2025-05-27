Как охладить авто за считанные минуты: эксперт поделился техникой

С ростом температуры автомобили могут превратиться в настоящие парилки, накапливая тепло и заставляя водителей перегреваться внутри.

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В этих случаях даже включенного кондиционера может быть недостаточно для эффективного охлаждения автомобиля. Но эксперты Car Finance Claims UK раскрыли быстрый метод, который может мгновенно снова охладить машину, пишет Express.

"Большинство водителей просто включают кондиционер, когда садятся в перегретый автомобиль, но это тратит топливо и занимает больше времени, чем нужно, чтобы почувствовать себя комфортно, особенно во время этих беспрецедентных ранних волн жары, которые мы переживаем сейчас", – сказал Том Райли, директор компании.

Он рекомендовал водителям, которые садятся в свои раскаленные автомобили, использовать "эффект сквозняков" - быстрый метод, который может облегчить худшие последствия оставления автомобилей под прямыми солнечными лучами.

Во-первых, водители должны полностью открыть все окна, поскольку создание максимальных путей потока воздуха является жизненно важным для обеспечения эффективной работы этой техники.

Райли объяснил: "Эта немедленная вентиляция запускает процесс охлаждения еще до того, как вы попытаетесь запустить движение сильфона".

Основное действие происходит после самого движения сильфона, что означает быстрое нажатие на дверь водителя для создания мощного эффекта циркуляции воздуха.

Открывайте и закрывайте дверь водителя примерно 5-6 раз подряд. Это действие накачки выталкивает горячий воздух, одновременно втягивая более холодный наружный воздух – подобно тому, как работают сильфоны для камина, отсюда и название.

После этого важно правильно закрывать окна – сначала передние, оставляя задние открытыми еще 30 секунд.

Это создает перепад давления, который продолжает вытягивать горячий воздух через заднюю часть, одновременно втягивая свежий воздух через передние вентиляционные отверстия на приборной панели.

После этого важно правильно расположить вентиляционные отверстия кондиционера, поскольку это оптимизирует эффект охлаждения после включения кондиционера.

Райли посоветовал "сначала направить вентиляционные отверстия кондиционеров вверх, чтобы нагнетать горячий воздух вниз и наружу, а затем перенаправить их на пассажиров, когда произойдет первоначальное охлаждение".

Как только автомобиль остынет, основное внимание сосредотачивается на поддержании более низкой температуры, чего можно достичь с помощью светоотражающих шторок на лобовом стекле.

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