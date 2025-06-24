Как определить, пора ли поливать орхидею: элементарный способ

Может показаться очевидным, что орхидеи нужно обильно поливать в жаркую солнечную погоду, но вы рискуете убить это привередливое комнатное растение, если переувлажните его.

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Рон Макхаттон из Американского общества орхидей заявил, что большинство орхидей погибает от чрезмерного полива, часто потому, что люди придерживаются фиксированного графика полива. Однако существует простой садоводческий прием, который поможет вам определить, когда вашей орхидее действительно нужна вода, пишет Express.

Орхидеи нужно поливать только по мере высыхания почвы, поскольку регулярный полив добавит слишком много влаги, что может способствовать появлению плесени, гниения и даже болезней.

Очень легко определить, слишком ли сухая почва, поскольку можно просто погрузить палец в нее, но менее грязным и более практичным решением будет просто воспользоваться деревянной шпажкой.

Древесина естественным образом поглощает воду и меняет цвет, когда она влажная, что позволяет быстро определить, нужно ли поливать орхидею.

Все, что вам нужно сделать, это осторожно воткнуть шпажку в горшок для орхидеи примерно до середины, у корней растения.

Делайте это медленно и не вставляйте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить корни.

Оставьте деревянную шпажку примерно на 10 минут, затем выньте ее. Если шпажка влажная, к ней прилипла земля, а древесина потемнела, значит, в горшке много влаги, поэтому его не нужно поливать.

Однако, если шпажка выглядит точно так же, на ощупь сухая, а древесина все еще светлого цвета, значит, почва высохла и ее нужно полить.

Если вы будете правильно поливать орхидею по мере повышения температуры, растение разовьет гораздо здоровее корни и, скорее всего, будет регулярно цвести, цветы будут дольше длиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить орхидеи, чтобы они чаще цвели.

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