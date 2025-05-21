Как отчистить до блеска чугунные сковородки: действенный бабушкин способ

Чугунные сковородки могут пачкаться по многим причинам, поскольку иногда на их поверхности остаются остатки различных приправ и масел. Одной из самых распространенных причин пригорания пищи является использование слишком высокого уровня нагрева и перегрев сковородки.

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Чтобы решить эту проблему, эксперты рекомендуют простой метод, которым пользовались наши бабушки, - чистка с помощью пищевой соды, пишет OBOZ.UA.

Как почистить чугунные сковородки

Когда вы имеете дело с остатками пищи, один из лучших способов удалить нежелательную грязь - это воспользоваться методом, который любят бабушки. Сначала налейте примерно четыре стакана воды в кастрюлю.

Поставьте кастрюлю на плиту и нагревайте ее, пока вода не закипит. Добавьте две столовые ложки пищевой соды, дайте смеси покипеть несколько минут.

Или же можно оставить воду в сковородке на ночь для "более глубокого очищения". Как только вода остынет настолько, что ее можно будет потрогать, слейте ее.

Затем протрите теплой водой и мыльной губкой, удаляя лишнюю грязь.

Пищевая сода помогает очистить сковородки благодаря своей мягкой абразивной природе и способности реагировать с кислотами, эффективно разрыхляя и удаляя остатки пищи. Она также обладает щелочными свойствами, которые могут нейтрализовать кислотную пригоревшую пищу.

Хотя эмалированные чугунные изделия можно мыть в посудомоечной машине, все же лучше мыть их вручную.

Со временем постоянное мытье посуды может привести к некоторому потускнению эмалированного покрытия, однако это не повлияет негативно на процесс приготовления.

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