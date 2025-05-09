Как отпугнуть нежелательных насекомых от дома: натуральное средство

С приходом весны количество насекомых, которые пытаются прорваться в ваш дом, возрастает. Чтобы отпугнуть их, не стоит сразу бежать в магазин за химическими средствами.

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Эксперт по уборке и различных лайфхаков по домашним делам Шантель Мила, в своем новом видео в TikTok поделилась некоторыми своими натуральными домашними средствами.

По ее словам, ее любимым методом борьбы с нежелательными насекомыми является использование кофе. Она продемонстрировала, как наполненный кофейными зернами стакан - или молотый - может помочь замаскировать неприятные запахи и отпугнуть насекомых.

Кофе работает как природный дезодорант, маскируя любые нежелательные запахи своим сильным ароматом. Хотя он не нейтрализует и не устраняет неприятные запахи полностью, он может перебить их собственным, делая менее заметными.

Это делает ее эффективным краткосрочным решением.

Кроме того, кофейная гуща содержит такие соединения, как кофеин и дитерпены, которые могут действовать как природный инсектицид. Она имеет сильный запах, который становится еще сильнее при сжигании.

Сильный, мощный аромат способствует эффекту тления, который отпугивает вредителей. Она также маскирует запахи, привлекающие насекомых, что затрудняет им поиск целей.

Хотя Шантель использовала стакан, полный кофейных зерен, есть и другие решения, которые вы также можете попробовать. Вы можете создать барьер, используя кофейную гущу, в таких местах, как дверные проемы или подоконники; или сделать кофейный спрей, используя кофейную гущу и воду, и применить его там, где это уместно, по всему дому.

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