Как отпугнуть пауков от дома: спасет натуральное средство

Эксперт по уборке поделилась надежным и эффективным методом, как избавиться от пауков в доме - вам понадобится только один натуральный ингредиент.

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Так, Шантель Мила в своем новом видео в TikTok подробно описала ряд способов, как можно держать насекомых и пауков подальше от вашего дома без необходимости серьезной фумигации. Одно секретное оружие, которое можно добавить к вашей ежедневной уборке, – это эфирное масло лаванды.

Шантель объяснила, что это вещество отпугивает пауков. Существует много способов использования лавандового масла.

Как отпугнуть пауков

Шантель нанесла эфирное масло лаванды на ватные шарики и салфетки, которые затем разместила вокруг оконных рам. Однако, вы также можете добавлять масло в самодельные спреи для чистки.

Эксперт посоветовала добавить от 15 до 20 капель масла в бутылку с распылителем, наполненную водой, и распылить этот раствор в доме.

Лаванда содержит нетоксичное соединение под названием линалоол, которое является ключевым ингредиентом многих коммерческих и натуральных средств от насекомых. Кроме лавандового масла, вы также можете использовать свечи или благовония, чтобы отпугнуть пауков.

Однако, если у вас нет под рукой эфирных масел, уксус также можно использовать как эффективную альтернативу.

Только убедитесь, что избегаете лакированных поверхностей или некоторых тканей, поскольку уксус может их повредить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отпугнуть пауков с помощью средства для мытья окон.

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