Как помыть окна без разводов и отпугнуть пауков: приготовьте домашний раствор

Эксперт по клинингу поделилась своим простым решением, которое поможет обеспечить блестящую чистоту окон и защитить вас от нежелательных вредителей.

Видео дня

Так, пользовательница TikTok Шантель Мила поделилась своим лайфхаком, который предусматривает "сочетание двух ингредиентов" для защиты окон от разводов, состоящий из нескольких основных бытовых средств. Она использовала популярный белый уксус вместе с обычным средством для мытья посуды.

При этом она добавила, что в случае, если вы хотите создать эффективную комбинацию, которая будет действовать одновременно и для отпугивания пауков, можно добавить еще один ингредиент. Для этого вам понадобится немного масла перечной мяты.

Как сделать окна блестящими и отпугнуть пауков

В ведро налейте четыре стакана воды, добавьте два стакана белого уксуса и четверть стакана средства для мытья посуды. Если вы просто хотите поддерживать чистоту окон, вам следует смешать раствор как есть.

Однако, если вы хотите сделать из него средство от пауков, просто добавьте несколько капель масла перечной мяты. Это необязательно.

Шантель заверила, что это домашнее средство поможет удалить стойкий жир и грязь на ваших окнах и оставит их без разводов.

Нанесите смесь на окна губкой, тряпкой или любым другим средством, которое вы обычно используете для чистки. Затем вытрите.

Шантель предупредила, что всем, у кого есть домашние животные, следует избегать использования масла перечной мяты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как помыть без разводов окна и стеклянные двери.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegramи Viber, чтобы быть в курсе последних событий.