Как отпугнуть популярных вредителей от ваших цветов: добавьте один ингредиент в воду

Слизни и улитки любят грызть растения и цветы, оставляя их потрепанными и дырявыми. Если вы хотите избавиться от них, не используя вредных пестицидов, то есть один совет эксперта, который вам следует знать. Обычный кухонный ингредиент может отпугнуть этих вредителей от ваших растений - и, вероятно, он уже есть в вашем холодильнике.

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Садовник Бен в TikTok недавно опубликовал видео, в котором рассказывает о преимуществах опрыскивания растений простым домашним раствором, который сделает их "неприятными" на вкус для слизней.

Секрет кроется в скромной головке чеснока. Если прокипятить половинку головки в воде в течение 20 минут, а затем смешать ее в соотношении одну часть к девяти частям воды, вы получите натуральное средство от вредителей, которое к тому же будет чрезвычайно доступным в изготовлении.

Но когда дело доходит до его использования на ваших растениях, есть несколько ключевых вещей, о которых следует знать.

Во-первых, вам действительно нужно регулярно поливать, чтобы увидеть преимущества. Бен рекомендует "опрыскивать" листья и цветы выбранных вами растений, что сделает их вкус неприятным, а вредители не смогут ими полакомиться.

Также следует использовать для этого лейку с тонким дном, чтобы не перелить растение. Для начала попробуйте использовать его на георгинах, бархатцах и клематисах.

Но польза чеснока на этом не заканчивается. Он также является прекрасным натуральным удобрением для ваших растений. Чеснок имеет высокое содержание серы, а это значит, что он может уничтожать грибок и является одним из самых "простых" средств от заражения.

Если вы хотите использовать чеснок как противогрибковое средство, опрыскивание или поливка чесночной водой зараженного места - самый эффективный способ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как изгнать слизней из своего сада.

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